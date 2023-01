BYmyCAR s’implante en Belgique avec Mercedes-Benz

« Nous sommes particulièrement heureux d’annoncer notre incursion dans le marché belge main dans la main avec Mercedes-Benz, l’un de nos partenaires majeurs qui nous accorde une nouvelle fois sa confiance, mentionne Carlos Gomes, CEO et co-fondateur de Cosmobilis. Cette arrivée sur un nouveau marché et dans une capitale européenne est pour nous une étape cruciale dans la continuité de nos ambitions du développement de l’automobilité à l’international ».

Lors de la présentation de Cosmobilis (maison mère de BYmyCAR) lors du Mondial de Paris 2022, Carlos Gomes avait détaillé les ambitions d’internationalisation du groupe à l’étranger en 2023, l’objectif étant d’affirmer sa présence dans six pays d’Europe à court terme. Après, la Suisse, l’Italie (en 2021 avec BMW-Mini et BMW Motorrad) et l’Espagne (en 2022 avec Renault Retail Group et BMW-Mini), le groupe a ciblé un autre pays frontalier pour agrandir son périmètre d’activité. Il a donc acquis deux concessions Mercedes-Benz en Belgique, précisément dans le centre-ville de Bruxelles et à Wavre, en Wallonie. En plus de faire son entrée sur un nouveau territoire, BYmyCAR intègre également le réseau de Mercedes-Benz. « Ce choix est plein de sens au moment où la marque à l’étoile fait évoluer sa stratégie en la centrant sur le luxe, poursuit le dirigeant. C’est aussi un bel exemple de la relation de confiance entre constructeur et distributeur, fondamentale pour réussir ensemble, à l’échelle internationale, le pari de l’automobilité ».

En 2022, BYmyCAR a réalisé 15 % de croissance. L’opérateur rayonne désormais dans cinq pays d’Europe avec 226 concessions et agences en marque propre, et compte environ 2 millions de clients. À terme, l'international devrait représenter 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires, soit 20 % des activités de Cosmobilis, qui vise les 5 milliards d’euros d’ici à quatre ans.