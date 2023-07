Byton, encore un baby Tesla mort-né

Le nouveau constructeur chinois Byton semblait né sous de bons auspices, mais la crise industrielle et quelques approximations industrielles lui auront été fatales. La procédure d’insolvabilité a été prononcée par un tribunal compétent de Pékin, actant la disparition de Byton.

A son lancement sur le marché en septembre 2017, le nouveau constructeur automobile Byton sentait bon l’inspiration de la Silicon Valley et l’abondance des investisseurs chinois. Profitant des nouveaux interstices créés sur le marché par le véhicule électrique, Byton débauchait à prix d’or chez les constructeurs traditionnels, y compris les plus prestigieux.

Les états de comptes de Byton avaient déjà fuir Foxconn en 2021

Le nouvel entrant Byton voyait large, ciblant la Chine, les Etats-Unis et déjà, l’Europe. Ainsi, lors du salon automobile de Francfort 2019, Byton présentait le SUV M-Byte 100 % électrique qui comptait en découdre avec les Tesla Model X, Mercedes-Benz EQC ou Jaguar iPace. Las, le stress-test industriel a été violent et la crise sanitaire est venue compliquer les choses. Très sévèrement même si un accord avec Foxconn annoncé début 2021 a pu laisser penser à un redressement. Un espoir de courte durée, Foxconn annulant le deal dès que ses auditeurs ont vu les vrais états de comptes.

Pour un Tesla combien de Byton ou d’Hopium ?

Une procédure d’insolvabilité vient d’être prononcé en Chine envers Byton, qui va donc quitter la carte mondiale des constructeurs. Pour un Tesla combien de Byton ou d’Hopium ? « On ne retient souvent que les success-stories dans le monde des start-up, pas uniquement dans le secteur automobile ou des mobilités d’ailleurs. Mais on devrait rappeler plus souvent, sans s’en réjouir, mais pour rétablir une réalité économique que 8 start-up sur 10 baissent le rideau deux ans après leur création », souligne un consultant.

