C Chez Vous valide la recharge selon Bump

Créée en 2020 par deux entrepreneurs inventifs, François Oudot (Alan, Sigfox) et Franç̧ois Paradis (Vinci Energies), Bump a bâti son activité sur une offre combinant des infrastructures de bornes de recharge installées sans financement et l’Internet des objets (IoT). S’adressant aux gestionnaires de flotte ou encore aux foncières tertiaires, Bump garantit l’exploitation ainsi que la maintenance clés en main de ces produits, au nombre de plus de 500 sur tout le territoire français, dont la moitié en région parisienne. La start-up ambitionne aussi de devenir le leader de la recharge sur les segments BtoB et retail en France avec le déploiement de 25 000 bornes d’ici à 2030. Un objectif soutenu par une levée de fonds de 180 millions d’euros effectuée en septembre 2022.

Le choix de la fiabilité pour CCV

Pour tous ces atouts, c’est donc Bump qui a été privilégié par C Chez Vous (CCV) pour accompagner la transition vers l’électrique du transporteur. Par conséquent, 60 bornes de recharge rapide seront déployées sur les sites logistiques de l’entreprise afin d’assurer les pleins électriques de sa flotte branchée. Le remplacement de ses véhicules de livraison thermiques a en effet été initié dès 2018 avec des véhicules Renault Master ZE e-tech de dernière génération. Le but étant, pour CCV, d’atteindre le net-zéro carbone en 2040.

« Déterminés à minimiser l’impact de nos activités sur l’environnement, nous sommes heureux de nous appuyer sur Bump pour déployer une offre de recharge électrique fiable et simple à utiliser, et ainsi accélérer l’électrification de notre flotte de camions », justifie Dominique Chapoton, directeur d’exploitation de C Chez Vous. Pour qui Bump assure un taux de disponibilité de ses bornes supérieur à 95 % et une maîtrise complète des coûts.