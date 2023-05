C.R. England et Torc annoncent un projet pilote de camion autonome aux États-Unis

Torc Robotics, filiale de Daimler Truck spécialisée dans les technologies pour véhicules à conduite autonome, a annoncé sa collaboration stratégique avec C.R. England, l'une des principales sociétés de transport d'Amérique du Nord.

Les deux entreprises mettront en œuvre un programme pilote tirant parti des chargements à température contrôlée du transporteur et de la flotte de camions d'essai autonomes de niveau 4 de Torc pour des applications longue distance.

Les informations issues de ce projet pilote doivent apporter un éclairage pour orienter le développement et la commercialisation en cours des camions autonomes pour les applications long-courriers. La planification initiale commencera à la mi-2023, et les essais sur route suivront peu après.

« Tout en développant une plateforme de camion commune sûre et fiable pour l'intégration de la technologie autonome de notre partenaire, ce co-developpement nous rapprochera de notre objectif de commercialisation et de mise en œuvre du transport autonome au cours de cette décennie » commente Joanna Buttler, responsable technologies autonomes chez Daimler Truck.

Pour Chad England, PDG de C.R. England : « Notre entreprise est ravie d'annoncer son partenariat avec Torc pour des activités pilotes sur des camions d'essai autonomes de niveau 4. Nous pensons que cette innovation nous permettra à terme d'étendre notre réseau en toute sécurité, avec des niveaux de service élevés pour nos clients, tout en améliorant la qualité des emplois de chauffeurs existants. Plus précisément, en ajoutant des voies autonomes à notre réseau, nous pouvons élargir notre offre à la clientèle et créer des emplois plus structurés pour les conducteurs aux deux extrémités des parcours autonomes. »