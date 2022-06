C2A signe un partenariat avec B2PWeb pour soutenir les TPE

Avec ce partenariat, B2PWeb va commercialiser l'offre de services C2A auprès de ses clients, principalement des TPE. « L’objectif de ce partenariat avec C2A est d’accélérer la digitalisation et la dématérialisation des services pour les petites et moyennes entreprises de transport qui, bien souvent, n’ont pas accès aux mêmes avantages et tarifs préférentiels que les grands comptes. Ils offrent à nos clients de nouvelles opportunités pour relever le défi de sans cesse améliorer leur compétitivité sur le marché du transport routier de marchandises », souligne Elodie Alamo, responsable du service télévente de B2PWeb. Les transporteurs clients de B2PWeb peuvent désormais bénéficier des avantages de la carte multi-services C2A à travers un portail de gestion en ligne, sans caution financière ni dépôt de garantie, ni plafond par carte. De plus, avec la facturation C2A, les entreprises du transport peuvent récupérer la TICPE et la TVA. De plus, la bourse de fret entend simplifier l'accès aux transporteurs à une large gamme de services incluant l’achat de carburant en station, la réservation de trajets en ferry, de passages par l’Eurotunnel ou encore de parkings sécurisés. Parallèlement, ce partenariat va permettre un nouveau potentiel de développement commercial sur le marché européen.