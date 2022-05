C2A part à la conquête de l’Italie

Entreprise spécialisée dans la gestion de paiements dédiés aux professionnels de la route via sa carte multi-services, C2A élargit ses horizons en implantant sa solution en territoire transalpin.

Déjà présente dans plusieurs pays européens – France, Espagne, Pologne et Portugal notamment –, la société créée en 2010 par Gilles D’Huiteau annonce l’ouverture de sa carte de paiement au réseau de carburant italien. Appréciée par les transporteurs car ne demandant ni garantie financière ni caution à ses clients, la solution C2A donne également accès à de nombreux services en ligne (comme la réservation hôtelière) et simplifie également les démarches pour la récupération de la TVA ainsi que la taxe gazole. Avec ces 200 premières stations-service italiennes connectées, les clients de C2A pourront désormais payer leur carburant avec les cartes de paiement multi-services, C2A Truck et C2A Flex, à des tarifs négociés même au sein de La botte. « Une offre appréciable en cette période d’augmentation des prix du carburant », souligne C2A.

>> À LIRE AUSSI : La gestion des notes de frais des transporteurs simplifiée avec C2A

L’entreprise rappelle aussi que ce déploiement en Italie s’inscrit dans un programme de développement européen envisagé de longue date. « Pour nous, l’Italie est un marché intéressant, car la plupart des Italiens ont en leur possession une carte de débit. De plus, nous arrivons sur un territoire où 90 % des sociétés de transport italiennes possèdent de 1 à 15 véhicules. Ce développement a été un véritable enjeu pour C2A et renforce notre réseau, qui totalise 2 300 stations partenaires dans toute l’Europe », justifie donc le président de C2A, Gilles d’Huiteau. De prochains accords sont en cours de signature avec d’autres réseaux de carburant afin d’étoffer le réseau des 200 stations référencées et ainsi couvrir l’ensemble du territoire italien.