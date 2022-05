C2A s’associe avec Trucks’nB

C2A annonce qu’il a noué un accord avec Trucks’nB pour proposer son service de parkings sécurisés. Ce partenariat vient prendre place dans le développement des services de C2A, qui offre désormais la possibilité à ses clients de réserver des places de parkings sécurisés, partout en France et directement depuis son espace en ligne MyC2A.

C2A ajoute ainsi un service de réservation et de paiement en ligne pour bénéficier de parkings sécurisés pour les véhicules poids lourds, en s’appuyant sur un réseau reconnu et en forte croissance.

Au service des managers et des conducteurs

« L’envergure de ce partenariat avec Trucks’nB s’inscrit parfaitement dans notre stratégie, puisqu’il vient compléter nos différents services : réseau carburant, paiement péage, réservation de ferries et Eurotunnel. Cela constitue pour nous une grande réussite. Cette offre innovante permet de mutualiser des surfaces inoccupées et de faire gagner du temps aux transporteurs grâce à l’anticipation des réservations de leurs places de parking », déclare Gilles D'Huiteau, président de C2A, avant de poursuivre : « Pour le manager, ce service présente de nombreux avantages avec un accès simplifié à différents services de réservation (parkings, ferry, eurotunnel…) depuis une seule et unique plateforme. Cela lui permet d’anticiper les trajets de ses salariés et de gérer les coûts en amont. La confirmation de la réservation se fait en temps réel ».

