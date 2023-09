CACF prend le contrôle du spécialiste de la livraison de véhicules Hiflow

En marge de sa présence sur le salon automobile de Munich où il expose des modèles VinFast, Tesla, DR Automobiles et Suzuki, Crédit Agricole Consumer Finance annonce l’achat de la jeune société Hiflow. Créée en 2012, la scale-up Hiflow a connu une rapide croissance en se spécialisant sur le marché de la livraison de voiture à l’unité.

CACF commence à muscler son offre de services

Pour CACF, il s’agit de diversifier et de structurer son offre de services associée à son core business de financement des véhicules et des mobilités. Pour Hiflow, cette opération permet d’envisager un nouveau cycle de développement, principalement à l’international, avec un effet d’accélération rendu possible par des ressources financières optimisées.

Hiflow va couvrir dix pays dès 2026

Hiflow opère aujourd’hui dans trois pays (France, Belgique et Espagne depuis 2022) et a réalisé un chiffre d’affaires de 21 millions d’euros en 2022, grâce à ses 7 000 convoyeurs indépendants et à l’efficacité éprouvée de ses systèmes d’information. Présente à Munich, Claire Cano-Houllier, co-fondatrice d’Hiflow avec Idris Hassim, se réjouit de passer sous le pavillon de CACF, plus exactement de Crédit Agricole Mobility Services, sous la houlette de Vincent Carré, tout en précisant que « les équipes restent en place, y compris au niveau du management ». Hiflow, qui avait remporté le Grand Prix ACF des start-up en 2019 sous le nom d’Expedicar, doit s’implanter dans sept nouveaux pays d’ici 2026, adossée aux différentes entités de CACF et toujours autour de trois axes : « la livraison à domicile en moins de 48 heures, la reprise de véhicules à domicile et leur remarketing, les livraisons à la demande ».

Un pari pris sur la livraison à domicile

Vincent Carré est persuadé que le service à domicile va se développer sous l’effet de l’érosion du principe de propriété au profit des différentes formules de leasing, de l’arrivée sur le marché de constructeurs automobiles opérant sans réseau classique et du changement des usages des consommateurs, illustré par le boom du e-commerce, par exemple.

« Nous réalisons une opération stratégique pour Crédit Agricole Consumer Finance, mais aussi pour Hiflow, pépite française à la croisée de la mobilité et de la tech. Elle s’inscrit dans notre volonté de construire un catalogue de services de mobilité complet dans lequel la brique « livraison à domicile » était une priorité. Entrer au capital d’Hiflow nous permet de soutenir son développement tout en faisant bénéficier rapidement nos clients d’un service fiable et de qualité dans toute l’Europe. Cela répond à notre ambition de devenir leader européen de la mobilité verte », déclare encore Stéphane Priami, directeur général de Crédit Agricole Consumer Finance et directeur général adjoint de Crédit Agricole S.A. en charge du pôle « Services Financiers Spécialisés ».

