Camion à hydrogène : Quantron et Ballard avancent leurs pions

Quantron a développé avec l’expert de l’hydrogène, Ballard Power Systems, un poids lourd à pile à combustible : le Quantron QHM FCEV. Le camion est doté d’une pile FCmove-XD de 120 kW et d’un essieu électrique intégré eGen Power 130D E d’Allison Transmission.

Le camion profite d’une autonomie de près de 700 km selon la charge et le profil de la route. Les composants ont été intégrés dans la structure du châssis, dont le réservoir d’hydrogène de 54 kg, avec une adaptation maximale à l’usage quotidien, dans le respect des dispositions légales et sans compromis sur les dimensions.

Une variante, proposée au marché norvégien, est équipée d’un réservoir d’hydrogène allant jusqu’à 116 kg. Il sera ainsi possible de bénéficier d’autonomies atteignant jusqu'à 1 500 km avec un seul plein d'hydrogène. Quantron propose en outre pour tous les camions QHM FCEV un pack aérodynamique en option qui améliore encore l’autonomie de 10 % supplémentaires.

Le constructeur a ouvert les commandes. Les premières livraisons sont prévues pour le second trimestre de l’année prochaine. La marque enregistre déjà 250 commandes provenant notamment de l'Allemagne ainsi que de la Norvège.

En conséquence, Quantron a commandé 140 moteurs à pile à combustible à Ballard pour sécuriser la chaîne d'approvisionnement avec une option d'achat de 50 unités supplémentaires. Les modules devraient être livrés en 2023 et 2024.

Depuis septembre 2021, Quantron et Ballard sont engagés dans un partenariat stratégique pour accélérer le développement de véhicules lourds à hydrogène. Fruit de cette coopération, Ballard a pris une participation minoritaire dans Quantron AG qui pourrait atteindre 50 millions d'euros.

« Cette collaboration accélère notre entrée sur le marché européen des camions et vise à mettre en circulation les premiers camions à hydrogène zéro émission de Quantron dans les 18 prochains mois », a déclaré Randy MacEwen, P-DG de Ballard Power Systems.

Et Michael Perschke, P-DG de Quantron, d'ajouter : « Nous devons résoudre le problème de la poule et des œufs et former plusieurs partenariats de production et de ravitaillement en hydrogène vert. »