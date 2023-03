Camion autonome : Daimler s'empare d'Algolux

Torc travaille en étroite collaboration avec la société Algolux depuis plus d'un an sur de multiples concepts et méthodes de perception pour améliorer de manière efficace la détection d'objets et l'estimation de la distance, tout en évaluant les synergies entre les deux entreprises. Une technologie de perception efficace est essentielle pour aider le système autonome de Torc à identifier correctement les objets dans des conditions visuelles difficiles telles que la faible luminosité, le brouillard ou le mauvais temps. Le logiciel d'Algolux fonctionne actuellement sur les premiers véhicules d'essai Freightliner Cascadia aux États-Unis et est inclus dans certains domaines des efforts de développement logiciel de Torc.

« Cette acquisition réunit la pile d'IA de bout en bout d'Algolux, des photons au comportement, avec la technologie autonome pionnière de Torc. Ajoutez à cela une plateforme de camion OEM étroitement intégrée et vous obtenez un scénario de rêve », a déclaré Felix Heide, directeur technique d'Algolux. « Alors que beaucoup considèrent le transport autonome comme futuriste, cette combinaison gagnante permettra de commercialiser à grande échelle une application de transport longue distance commercialement viable et essentielle pour la sécurité. »