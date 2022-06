Camion autonome : un accord entre Waymo Via et Uber Freight

Waymo Via, la division d’Alphabet dédiée à la conduite autonome, et Uber Freight, l’unité de transport du groupe connu pour ses VTC, viennent de signer un accord de partenariat de long terme pour proposer aux acteurs du marché des prestations de poids lourds autonomes. Aucun détail financier n’a été révélé, pas plus qu’un calendrier des premières applications, qui devraient cependant logiquement avoir pour cadre les États-Unis.

Réduire les coûts du transport

L’objectif de Uber Freight est de mettre en relation des expéditeurs et des transporteurs pour réduire les coûts, notamment ceux des trajets à vide. Uber avait affirmé ses ambitions dans ce domaine en prenant le contrôle, en 2021, du groupe de transport et logistique Transplace pour 2,25 milliards de dollars. Uber est aussi lié capitalistiquement à Aurora, concurrent de Waymo.

La conduite autonome pour les trajets longs

Waymo Via et Uber Freight misent sur la conduite autonome pour les longs trajets, afin d’accompagner la croissance du fret, estimant que les chauffeurs seront à terme plus utiles pour les déplacements plus courts, ce qui permettra aussi de revaloriser la profession et de lutter contre la pénurie de chauffeurs. « À travers ce partenariat, nous allons pouvoir donner aux transporteurs les moyens d’utiliser pleinement leurs investissements dans la technologie Waymo Via grâce à Uber Freight. Nous allons améliorer l’expérience des expéditeurs tout en gardant notre attention sur le développement de la technologie au cœur du Waymo Driver », souligne un dirigeant de Waymo Via.