Camions autonomes : Inceptio Technology valide 40 000 millions de kilomètres sans incident

Le leader chinois du développement de technologies de conduite autonome pour les poids lourds annonce que le système de conduite autonome d'Inceptio a permis de parcourir plus de 40 millions de kilomètres sans aucun accident pour transporter des marchandises à travers la Chine pour des clients tels que Budweiser et Nestlé.

La solution développée par Inceptio offre des avantages significatifs à chaque segment du transport de marchandises. L'accent mis par l'entreprise sur la production de masse garantit que les camions autonomes L3 sont suffisamment fiables pour que les équipementiers les produisent et très abordables pour que les exploitants de parcs de véhicules les achètent et les utilisent, tandis que leurs caractéristiques techniques avancées augmentent considérablement la sécurité des conducteurs et permettent aux clients finaux de recevoir des marchandises à des coûts d'expédition moindres.

« Nous sommes incroyablement fiers des performances exceptionnelles que les camions Inceptio ont accumulées au cours des deux dernières années », a déclaré Julian Ma, fondateur et P-DG d'Inceptio Technology. « Sur 40 millions de kilomètres d'opérations commerciales, notre système de conduite autonome Inceptio a atteint un taux d'arrivée à l'heure très satisfaisant pour nos clients, avec un bilan de sécurité parfait. L'équipe R&D d'Inceptio et le système de conduite autonome lui-même apprennent énormément de choses grâce à notre trésor de données opérationnelles qui s'accroît rapidement, et ces informations seront précieuses pour accélérer la commercialisation de notre solution L3 et continuer à perfectionner notre solution sans conducteur. Nous sommes impatients de partager ces réalisations avec nos partenaires industriels et d'explorer les possibilités de déploiement de notre technologie de pointe à l'échelle mondiale. »

Inceptio a réussi à produire en série une solution entièrement intégrée pour alimenter la prochaine génération de poids lourds autonomes. L'accent mis par l'entreprise sur le préchargement de ses systèmes au cours du processus de production garantit une sécurité, une fiabilité, une durabilité et une conformité réglementaire nettement supérieures à celles d'une approche après-vente. L'entreprise chinoise a collaboré avec plus de 50 partenaires industriels pour résoudre les défis les plus difficiles propres à l'automatisation des poids lourds, notamment la taille, le poids, les distances de réaction, les temps de réponse et les variations dans les paramètres du véhicule.