Camions électriques : Les industriels lancent une étude pour établir les besoins en points de recharge et en consommation.

TotalEnergies, Enedis, VINCI Autoroutes et les constructeurs de camions viennent de lancer conjointement une étude pour établir de manière précise les besoins à moyen terme sur les principaux axes routiers français en termes de puissance et d'infrastructures de recharge pour ce qui concerne le transport routier longue distance.

TotalEnergies, Enedis, VINCI Autoroutes et six constructeurs (Volvo Trucks, Renault Trucks, Mercedes-Benz Trucks, MAN Truck, Scania et Iveco) ont engagé conjointement une étude sur les infrastructures de recharge électrique pour les poids lourds. L’objectif étant d’identifier les besoins sur les principaux axes routiers français afin de rendre possible l’usage généralisé des poids lourds électriques sur de longues distances.

Les résultats de cette étude contribueront à déterminer les évolutions à prévoir sur le réseau électrique. Elle permettra d’apporter une vision globale à horizon 2030 et 2035 à l’ensemble des acteurs (pouvoirs publics, gestionnaires de réseau, opérateurs d’Infrastructure, transporteurs et constructeurs).

Un besoin 3,5 TWh par an, soit 0,7 % de la consommation française

Les tous premiers résultats indiquent d’ores et déjà que la recharge en itinérance sur les principaux axes routiers français pourrait représenter pour le transport longue distance, à horizon 2035, une demande en énergie pouvant aller jusqu’à 3,5 TWh par an (à comparer avec la consommation annuelle française qui est de l'ordre de 460 TWh en 2022).

Cela impliquerait également un appel de puissance maximum sur l'année pouvant atteindre 1,15 GW au plus fort de la demande (à comparer avec un appel de puissance au pic national de 87 GW en 2022). « Cette consommation d'énergie et cet appel de puissance supplémentaires sont significatifs, mais pourraient être intégrés sans difficulté majeure par le réseau » assure TotalEnergies.

12 200 bornes de recharges nécessaires

Les besoins impliqueraient le déploiement de près de 10.000 points de recharge de type CCS pour les pauses longues et de 2.200 points de recharge rapide (HPC) de type MCS à horizon 2035. Ces estimations tiennent compte d’un scenario « haut » comprenant 30 % de poids lourds électriques dans le parc roulant réalisant 25% des trajets longue distance en 2035.

La publication des résultats approfondis de cette étude, selon les différents scénarios envisagés, est prévue avant la fin de l’année.