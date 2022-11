Renault Trucks passe le cap des 1 000 camions électriques fabriqués

L’usine Renault Trucks de Blainville qui produit en série, depuis 2020, des camions 100 % électriques de moyen tonnage (16, 19 et 26 tonnes) vient de passer le cap des 1 000 véhicules fabriqués.

Site de production historique du constructeur de véhicules industriels français, l’usine Renault Trucks de Blainville-sur-Orne (Calvados) est spécialisée dans la production de véhicules de moyen tonnage et de cabines de camions. Elle s’est dimensionnée pour accueillir, dès mars 2020, la fabrication de camions électriques de 16 à 26 tonnes. Pour assurer la fabrication des modèles électriques, différents aménagements ont été effectués au sein du site industriel normand, dont un bâtiment d’une superficie de 1 800 m² entièrement dédié à l’assemblage final.

Depuis le début de la production en série des modèles électriques de la marque, la demande de camions électriques ne cesse de croître. Grâce à une bonne flexibilité et une adaptation continue de l'outil industriel, la capacité de production de camions électriques augmente graduellement pour faire face à la montée en puissance attendue des volumes, de plus en plus de clients faisant le choix d’un transport décarboné.