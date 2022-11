Le groupe Car Avenue s’intéresse aux concessions du groupe PWA

Selon une note publiée sur le site de l’Autorité de la concurrence, le groupe Car Avenue s’est porté candidat pour acquérir l’intégralité de la société SWA, appartenant au groupe PWA (alias Philippe Walker Automobile) dont Laurent Walker est le président. Cette entreprise distribue les marques Kia, Fiat, Alfa Romeo, Abarth et Jeep à Woippy, Thionville (57) – aux portes de Metz – et à Lexy (54). Toutefois, la proposition de rachat ne semble pas concerner les affaires du groupe PWA installées dans le département de la Marne, précisément à Reims (Fiat, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Aixam) et Saint-Memmie (Fiat, Alfa Romeo).

En parallèle, le groupe PWA supervise également six centres Points S, trois centres multimarques Autocity, ainsi qu’une agence de location de voitures Hertz.

Une couverture élargie en France

Le groupe Car Avenue, dirigé par la famille Bailly, rayonne en Alsace-Loraine depuis 1920. Il compte à ce jour 2 600 collaborateurs et distribue 19 marques. Grâce à la proximité géographique du groupe avec plusieurs pays frontaliers, Stéphane Bailly, qui représente la troisième génération de l’entreprise familiale, a saisi l’opportunité en 2006 de s’installer au Luxembourg, en Belgique et en Suisse afin d’étendre sa zone de chalandise. Au global, l’opérateur commercialise 80 000 véhicules par an et totalise un chiffre d’affaires de 1,8 milliard d’euros pour 133 concessions.