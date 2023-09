Carburant à prix coûtant : où allons-nous comme ça ?

Le prix moyen du litre de Sans Plomb 95 (E10) est de 1,952 € ce mercredi en France métropolitaine ; 1,954 € pour le Gazole (B7) et 2,020 € pour le Sans Plomb 98 (E5). À l’échelle mondiale, les fluctuations des pays producteurs de pétroles membres de l’OPEP se font ressentir. L’Arabie Saoudite baisse notamment sa production pour atteindre le million de barils quotidiens, même chose pour la Russie qui se contente depuis début septembre d’une production de 300 000 barils par jour. « Il faut s’attendre à des cours du pétrole durablement élevés, dans une fourchette comprise entre 85 et 95 dollars le baril », précisait le professeur Thierry Bros dans les colonnes du Figaro. L’OPEP veut préserver sa rente pétrolière et les pays qui ne produisent pas ce précieux or noir se retrouvent impuissants. C’est d’autant plus le cas pour les consommateurs français, puisque les taxes comptent approximativement pour 60 % des prix de l'essence et du gazole à la pompe.

Le gouvernement l’a déjà fait savoir à de nombreuses reprises, il est impossible de baisser les taxes sur les carburants. Cela avait pourtant déjà été fait en fin d’année dernière mais pas question pour Bruno Le Maire de reproduire l’expérience. « On ne peut pas expliquer que le réchauffement climatique s’accélère, qu’il y a des incendies partout et des inondations qui pénalisent des millions de nos compatriotes, et dans le même temps continuer à accorder des remises et dépenser de l’argent public pour les énergies fossiles », s’était justifié le ministre de l’Economie sur le plateau de BFMTV. SI l’argument écologique avait été mis en avant, il serait plutôt financier puisqu’une remise d’environ 20 centimes par litre représenterait un coût de 15 milliards d’euros pour le gouvernement. Alors aucune chance pour ce dernier de mettre la main à la poche. Ce sera plutôt à la grande distribution de faire un effort.

Pas de vente à perte mais un principe inchangé

Dans un premier temps, il fut question de demander aux distributeurs de vendre à perte. Une suggestion qui avait fortement surpris étant donné que cette politique commerciale est interdite depuis 1963 par les articles L.420-5 et L.442-5 du code de commerce. Le refus du secteur a été catégorique. « Nous ne vendrons pas à perte, parce que nous ne pouvons pas vendre à perte », a simplement apposé le PDG de Carrefour quand son homologue des Mousquetaires expliquait que vendre à perte impliquerait « d’augmenter le prix des pâtes. » À Thierry Cotillard d’ajouter : « on n’est pas cinglé. » Les Français ne le sont pas non plus. Eux attendent surtout un geste du gouvernement. Mais ce dernier rejette la faute sur les autres, alors même qu’il empoche plus de la moitié du prix de chaque litre de carburant en France.

TotalEnergies est la première compagnie pétrolière à répondre à l’appel de l’Elysée, acceptant de prolonger le plafonnement du tarif au litre de l'essence et du diesel à 1,99 € « tant que les prix resteront élevés » et cela dans ses 3 400 stations françaises. Depuis, le président de la République a réitéré son appel au secteur en confiant à Elisabeth Borne la mission de les faire vendre à prix coûtant. Avant même la réunion organisée ce mardi, Michel-Édouard Leclerc a annoncé sur les réseaux sociaux que « les 750 stations-service des hypermarchés Leclerc vendront quotidiennement l’essence “à prix coûtant” à partir du vendredi 29 septembre. » Comme le précise le président du comité exécutif de l’entreprise, cela « veut clairement dire sans profit et tous les jours, pas seulement les week-ends, comme lors de nos opérations précédentes. » Dans la foulée, Carrefour a dévoilé « la plus grande opération de vente de carburant à prix coûtant de (son) histoire », qui aura lieu jusqu’à la fin de l’année.

A partir du 29 septembre, les 750 stations-service des hypermarchés @Leclerc vendront quotidiennement l'essence "à prix coûtant". Ca veut clairement dire sans profit et tous les jours, pas seulement les week-ends comme lors de nos opérations précédentes. pic.twitter.com/nwTZYRyp1N — Michel-Edouard Leclerc (@Leclerc_MEL) September 26, 2023

Les indépendants sur la paille

En conséquence de la concertation avec distributeurs, raffineurs et fédérations professionnelles, Matignon a assuré que près de 120 000 opérations à prix coûtant auront lieu dans 4 000 stations jusqu’à la fin de l’année. En plus de celles précédemment citées, on apprend que Casino, Cora et Intermarché en réaliseront sur deux week-ends par mois quand Système U et Auchan se contenteront d’au moins un week-end par mois. C’est un « effort qui n’est pas sans coûts et qui mérite d’être souligné », reconnaît Xavier Horent, délégué général de Mobilians. Mais ce représentant du syndicat des entreprises de la mobilité tient à rappeler que « cette situation commandée par l’urgence emporte des conséquences potentiellement brutales sur les distributeurs indépendants. »

Car seule la grande distribution ou les groupes pétroliers sont en mesure de vendre à prix coûtant. Mi-septembre, Frédéric Plan, délégué général de la Fédération française des combustibles, carburants et chauffages, rappelait d’ailleurs que les enseignes de la grande distribution répercutent les baisses du prix du carburant sur d'autres produits. Une pratique difficile à mettre en place pour les indépendants qui doivent assurer le bon fonctionnement de leurs matériels et payer des facteurs sans cesse plus importantes. Ces derniers risquent d’être considérablement pénalisés par la généralisation de la vente à prix coûtant chez les grosses enseignes. Car il n’y a pas de petites économies et les ménages français cherchent à conserver leur liberté de déplacement sans couper davantage sur le reste de leur budget. Mobilians a obtenu que les conditions d’un soutien spécifique soient à nouveau examinées au cours des prochains jours par la Ministre aux PME et à la Consommation, Olivia Grégoire. « C’est une question de justice et de stabilité pour éviter de percuter les réalités territoriales », appose Xavier Horent.