Carburant : la vente à perte divise

La proposition du gouvernement fait un flop ! Les principales enseignes de la grande distribution ont annoncé qu'elles refusaient, pour différentes raisons, de vendre à perte leur carburant comme leur suggère le gouvernement. Le PDG de Carrefour, Alexandre Bompard, ne souhaite pas « ouvrir la boîte de Pandore ». « Si on fait ça, on va augmenter le prix des pâtes, on n'est pas complètement cinglés » a réagit de son côté Thierry Cotillard, président du groupement Les Mousquetaires. Malgré les réticences, le gouvernement maintient ce projet qui n’est en rien une obligation.

Cette réserve des grands distributeurs va dans le sens de la FNA, fédération qui représente les distributeurs de carburant indépendants. Son président, Robert Bassols, ne décolère pas d’une telle proposition de vente à perte. « Je voudrais au nom de la FNA et des stations-services indépendantes dire à quel point nous sommes en désaccord. Toutes les mesures de compensation, tous pseudos équilibres annoncés dès lundi par une partie des représentants du secteur, nous choquent, tant le sujet est grave » s’agace le syndicaliste.

Une réaction qui fait suite à, la position de l’autre grande fédération du secteur, Mobilians, qui s’est accorder avec le gouvernement sur une possible vente à perte avec comme contrepartie des aides venant compenser les pertes et permettant aux distributeurs de moderniser leur structure.

« Il est essentiel que les exploitants puissent vivre dignement de leur travail sans dépendre de compensations financières temporaires. Il est urgent de revenir sur cette annonce hâtive qui sonne comme un aveu d’impuissance, et d’adopter des mesures d’avenir. Pour nous, le problème des prix est celui de l’Etat, notre priorité reste la mise en conformité et la modernisation des stations individuelles. Nous sommes déterminés à défendre l’intérêt de nos membres et plaidons pour la mise en place d’un plan pluriannuel axé sur la modernisation des équipements de stations » réagit Robert Bassols.