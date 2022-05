CarCoating noue un partenariat avec iD Rechange

Le groupement de distributeurs iD Rechange s'allie à CarCoating, avec pour objectif d'apporter un choix premium de matériels et de consommables aux adhérents.

Ce partenariat entend permettre aux adhérents d'iD Rechange d'avoir un accès privilégié à des offres, des produits et des outils proposés par CarCoating Solution. De plus, tous les distributeurs du groupement disposent désormais des services multiples, comme :

Une assistance technique professionnelle et personnalisée.

Des conseils ciblés pour exploiter tout le potentiel de chaque outil.

Une offre de formations professionnelles conçues pour la montée en compétences et l'augmentation du chiffre d'affaires.

De son côté, iD Rechange enrichit son catalogue national avec les produits premium de CarCoating auprès des professionnels de la carrosserie. Enfin, avec ce partenariat, les adhérents du groupement devraient améliorer leur productivité et leurs services, et ainsi être plus performants.