Cardiag et Autorigin désormais partenaires

L’application de diagnostic sur mobile, CarDiag, et celle destinée à connaitre l’historique du véhicule unissent leurs forces pour offrir plus de garanties lors d’une transaction VO.

La solution de diagnostic sur mobile, CarDiag, annonce s’être associé avec Autorigin pour apporter encore plus de transparence autour de la transaction entre acheteurs et vendeurs de véhicules d'occasion. Vérifier la provenance d’une voiture, son historique, mais aussi en savoir plus aussi sur son état de santé, le tout à l’aide de rapports certifiés.

Pour rappel, Autorigin est une solution en mesure de dresser l’historique du vécu d’un véhicule. Depuis une simple plaque d'immatriculation, les propriétaires d'un véhicule peuvent accéder à des données comme le nombre d'ex-propriétaires, les contrôles techniques effectués, l’usage qui a été fait du véhicule, sa provenance, etc.

Grâce à son boîtier connecté, qui se branche sur la prise diagnostic du véhicule, couplé à une application mobile, CarDiag permet aux conducteurs de contrôler l’état de santé du véhicule et d’en connaitre les codes défauts.

Plus de transparence, plus de confiance entre acheteur et vendeur d'un véhicule, réduire le risque de mauvaises surprises et renforcer la traçabilité : telles sont les ambitions communes des deux entreprises au travers de cette alliance.