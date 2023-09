Careco s’arme de la solution DAT pour affuter son offre en pièces de réemploi

L’éditeur DAT, spécialisé dans les solutions de chiffrage liées à la réparation automobile, indique avoir signé un partenariat avec le réseau de recycleurs Careco. Les démolisseurs pourront s’appuyer sur les bases de données DAT pour identifier jusqu’à 4000 pièces (références constructeurs) contre 300 avec la solution interne utilisée à ce jour. « Une avancée majeure qui va permettre au réseau Careco d’accroitre sa productivité et de booster ses ventes de pièces » commente l’enseigne.

Sur le marché des pièces recyclées, la parfaite identification des éléments est centrale. Elle évite les couteuses erreurs de commande. La solution DAT permet d’identifier, via le code VIN, l’ensemble des équipements de série, le contenu des packs, les équipements optionnels ainsi que les détails relatifs aux ADAS des véhicules.

« En confiant cette tâche d’indentification à DAT, qui source ses données auprès des constructeurs puis les normalise, nous amorçons un vrai virage digital stratégique. Ce partenariat va nous permettre de nous organiser pour passer à la vitesse supérieure, ce qui est indispensable à l’heure où la demande pour les pièces d’occasion augmente fortement » explique Jean-François Grimaldi, directeur adjoint de Careco France.

Le passage par le référentiel de DAT doit permettre au réseau de recycleurs de mettre en ligne automatiquement, sur sa marketplace, les bonnes références des pièces identifiées sur les véhicules sur parc. Cela afin de garantir au mieux à l’acheteur la parfaite compatibilité de la pièce achetées.

Dans un second temps, le référentiel DAT va également permettre de compléter les fiches de démontage des véhicules. L’objectif : augmenter significativement le nombre de pièces démontées sur chaque véhicule, aux alentours d’une quinzaine.

Démonter au plus juste selon la demande

Careco indique travailler en collaboration avec les experts et les assureurs afin d’identifier les pièces difficilement disponibles en occasion. « La pièce d’occasion est un marché de pénurie. En France, par manque d’identification et de disponibilité, les demandes de pièces ne sont aujourd’hui satisfaites que dans 3 cas sur 10. Grâce au référentiel DAT, Careco connaitra précisément les équipements montés sur chaque véhicule du parc et pourra démonter prioritairement les pièces les plus recherchées, afin de mieux répondre à la demande » commente le directeur.

Selon les données de Careco, les ventes de la place de marché ne cesse de progresser, de plus de 30 % ces derniers mois. Cette nouvelle manière de fonctionner devrait soutenir le développement des ventes. « Je suis ravi de cet accord avec Careco, un acteur majeur et d’avenir. La rencontre entre nos sociétés a été rapidement fructueuse, la pertinence de notre solution pour le réseau de pièces d’occasion étant apparue comme une évidence. Ensemble, nous allons contribuer à simplifier la recherche de pièces automobiles d’occasion, pour les particuliers comme les professionnels », souligne Amaury de Pascal, directeur général de DAT France.

Caréco compte plus de 30 centres et emploie 1300 collaborateurs en France. Chaque année le groupe traite 150 000 véhicules hors d'usage avec 1 million de pièces accessibles à la vente en ligne sur careco.fr.