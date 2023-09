Carflex adopte une nouvelle gouvernance

Le nouveau conseil d’administration de Carflex est composé à la fois d’anciens et de nouveaux membres. Dans le premier groupe figure Laurent Bulgarelli (carrosserie Bulgarelli (13)), présent lors de la précédente mandature et membre du comité RSE, Fanny Jeudy (carrosserie Cannoise (06)) également présente lors de la précédente mandature et membre du comité Achats et enfin Jean-Georges Ghigo (carrosserie Ghigo Automobiles (83)) issu également de la précédente mandature et membre du comité technique. En ce qui concerne le second groupe on y retrouve Sébastien Staels (carrosseries Lavoisier, ACN et du Boulevard (59)) et membre du comité prospective, viens ensuite Thomas Mauro (carrosserie Mure (38)) et membre du comité Achats (peinture) et enfin Rudy Berthollet (garage et carrosserie Berthollet (73)) et membre du comité Achat (mécanique).

En ce qui concerne la présidence du groupement, elle reste inchangée avec à sa tête Pierre Métiffiot.

et déjà une feuille de route bien chargée

Parmi les nombreux sujets auxquels l’équipe dirigeante va devoir faire face figure la formation et le recrutement qui s’affichent comme les priorités du moment. Reste que la nouvelle équipe en place devra également poursuivre les différents travaux entamés lors du précédent mandat sans oublier le quotidien des indispensables comités. La raison d’être du réseau Carflex reste pour sa part inchangée : péreniser les carrosseries du groupement.