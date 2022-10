Carflex retient Sherwin-Williams

Pour tenter d’apporter une réponse à une situation économique qui continue à se tendre avec des trésoreries d’entreprises mises à mal avec les conséquences que l’on peut imaginer, le réseau indépendant de carrossiers a poursuivi son travail de négociations aussi bien techniques que commerciales avec ses partenaires historiques.

En parallèle de ces discussions, Carflex a organisé, en toute indépendance, des séries de tests entre les différents acteurs du marché : marques historiques et nouvelles venues, marques A, marques B, …. Suite à ces différentes démarches, Carflex a retenu Sherwin-Williams Company et ses marques Ultra 9K et Ultra TC1 qui viennent rejoindre les rangs des marques Axalta, BASF et Akzonobel déjà référencées auprès du groupement.

Carflex souligne avoir construit avec Sherwin-Williams un modèle économique qui a pour objectif d’aider ses membres à maintenir leur qualité de réparation tout en générant des gains d’efficacité, pour ainsi retrouver ou maintenir une rentabilité de leurs ateliers.

Rappelons ici que Carflex n’impose aucune marque de peinture à ses membres, mais alimente leur réflexion et leur fournit des éléments d’aide à la décision. Face aux nouveaux défis énergétiques qui s’annoncent, il est nécessaire de proposer dès maintenant les meilleures solutions aux ateliers de carrosserie.