Carform complète ses services avec Cilea

Les éditeurs Carform et Cilea annoncent un partenariat pour une gestion productive, aboutie et rentable des ateliers.

L’éditeur Cilea, notamment connu sur le secteur de la réparation collision pour sa solution DMS mastercar4, a indiqué avoir signé un partenariat avec Carform, logiciel innovant spécialisé dans les services de gestion des ateliers. Ce partenariat permet d’offrir une solution complète et intégrée aux réparateurs. Leur interfaçage doit permettre d’aller encore plus loin dans les gains de productivité grâce au pilotage de bout en bout de l’activité des ateliers.

Pour rappel, grâce à une approche singulière, repensée pour suivre, piloter et informer l’ensemble des parties prenantes, Carform aide les réparateurs à optimiser leur centre, à réduire les appels entrants et à améliorer la relation client. Prise de rendez-vous autonome, suivi et notifications automatisées, Carform a pour ambition d’assister les responsables d’atelier dans l’organisation de leur production avec plus de sérénité. Le réseau de carrosserie Autoneo fait appel à ses services.

Le partenariat signé entre les deux entreprises permet de gagner du temps grâce à la création automatique de leurs missions issues du DMS, d’obtenir les détails de leur chiffrage en un clic, de suivre leurs véhicules en temps réel et bien entendu d’éviter les doubles saisies avec la récupération des données automatisées. Le tout au service de l’amélioration de l’efficacité opérationnelle.