Carglass accélère dans l'électrification de sa flotte automobile avec Arval

Comme toute entreprise dotée d'un parc automobile de service et/ou de fonction, Carglass réfléchit à remplacer ses véhicules par des modèles 100 % électriques. Concernée par la mise en place des quotas de véhicules propres (loi d'Orientation des mobilités), l'enseigne dispose d’une flotte de 343 véhicules en LLD chez Arval composée fin 2022 de :

240 véhicules utilitaires dont 96 % en motorisation diesel et 4 % en électrique

103 véhicules personnels dont 46 % en diesel, 27 % en essence et 27 % en motorisation hybrides et hybrides rechargeables.

Une flotte de véhicules-ateliers 100 % électrique à fin 2023

Mais alors que l’offre de véhicules utilitaires électrifiés est en pleine croissance et devrait rapidement permettre aux entreprises d’électrifier plus rapidement leurs flottes, Carglass a décidé d'accélérer la transition de son parc. D’ici la fin de l’année 2023, la flotte de véhicules-ateliers sera entièrement composée de véhicules 100 % électriques, des Ford E-Transit selon nos informations. Une ambition qui se transcrit à plus long terme L’ambition aux véhicules personnels, avec un objectif de 100 % de véhicules à faibles émissions (tout électriques ou hybrides rechargeables) d'ici à 2027. « En tant que spécialiste français de la réparation et du remplacement de vitrage de véhicules, et avec l’appui d’Arval, nous mettons tout en œuvre pour avoir un impact minimum sur l’environnement, tout en optimisant le coût de détention de notre flotte », souligne Mourad Fellah, responsable du parc automobile de Carglass.

Des premières commandes passées

Ce tournant stratégique chez Carglass s’est amorcé dès 2022 où déjà 328 commandes de véhicules utilitaires 100 % électriques ont été passées auprès d'Arval. Du côté des véhicules personnels, la motorisation diesel, qui représentait près de la moitié des véhicules, disparaît totalement et laisse place à un mix de commandes : 10 % électriques, 10 % éthanol et électriques et 80 % hybrides (dont 20 % en non rechargeables). « Nous sommes très heureux d’accompagner Carglass dans la transition énergétique de sa flotte de véhicules. Arval est à ses côtés pour faire de la mobilité un marqueur de fidélisation de ses collaborateurs et de compétitivité dans son secteur », déclare Margy Demazy, directrice commerciale d’Arval France.