Carglass et Norauto étendent leur partenariat

Grâce à l’étendue du partenariat initié en 2018 entre les deux enseignes de réparation, il est désormais possible qu’un technicien de Carglass intervienne dans l’intégralité du réseau de Norauto et des 240 succursales qui le composent.

Alors que Carglass limitait jusqu’alors ces interventions dans seulement 40 sites de son partenaire Norauto, il est désormais possible que le spécialiste du vitrage intervienne directement dans l’ensemble du réseau du leader de l'entretien et de la maintenance automobile.

Avec ces nouvelles dispositions, les clients de Carglass peuvent prendre rendez-vous directement en ligne. La prestation est réalisée 6 jours sur 7 par un technicien Carglass qui se déplace en centre Norauto. Ce dernier dispose de tous les équipements nécessaires pour réaliser sa prestation dans les meilleures conditions et ce, en toute sécurité, garantissant le niveau de qualité et de service Carglass.

L'objectif de ce partenariat et de son renforcement est de simplifier le quotidien de chaque automobiliste qui pourra désormais se rendre dans plus de 700 centres Carglass et/ou Norauto pour réaliser une prestation de vitrage.

« Notre volonté avec ce partenariat est d’être au plus proche de nos clients en nous positionnant sur le parcours des automobilistes car le premier critère de choix d’un client est la proximité. Le développement de ce partenariat s’inscrit donc dans une dynamique de développement consistant à s’adosser à des acteurs reconnus du secteur et qui nous permet aujourd’hui avec plus de 700 centres d’offrir un maillage remarquable à nos partenaires assureurs et flottes. » explique Marc Blankiet, directeur des opérations de Carglass.

Une position que partage Pierre Heyraud, leader business développement et partenariat chez Norauto « Nous sommes fiers d'écrire un nouveau chapitre de notre partenariat avec Carglass, pour encore mieux servir nos clients ! Notre complémentarité permet réellement de construire des offres pertinentes et innovantes. C'est un pas de plus vers notre plateforme de solutions au service des automobilistes. C'est aussi l’illustration que deux entreprises partenaires peuvent innover sur des domaines qui leur auraient été inaccessibles seules. »