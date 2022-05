Carglass, la planche à billets de D’Ieteren

Lors de sa journée « investisseurs » du 28 avril dernier, D’IeterenGroup a indiqué vouloir doubler d’ici à 2025 son bénéfice opérationnel à 950 millions d’euros, plus qu’attendu par le milieu financier. Cette prévision ne tient pas compte de l’intégration des résultats de Parts Holding Europe acquis en février pour 1,7 milliard d'euros.

C’est notamment les résultats de Belron, détenu pour moitié par la holding belge, qui étaient attendu par les actionnaires car la société de vitrage, maison mère de Carglass, contribue pour l’essentiel des bénéfices et de la valorisation boursière de D’Ieteren. Sur les 493,4 millions d'euros de bénéfice net générés l’année passée, 70% remontaient de Belron. Le groupe financier vise pour sa filiale « vitrage automobile » un flux de trésorerie annuel net de minimum 850 millions d’euros par an dès 2025, soit une marge opérationnelle de 23%. Belron serait valorisé à hauteur de 17 milliards d’euros.

« Véritable manne à cash de D’Ieteren, Belron surfe à plein sur les nouvelles technologies que l’on retrouve dans les pare-brise. Par nouvelles technologies, comprenez notamment les radars des systèmes d'aide à la conduite, les capteurs ou les caméras qui font exploser les marges opérationnelles lors des réparations et des recalibrages » indique la plateforme d’informations financières Oblis.

Un carnet de commandes record en automobile

D’Ieteren se montre également ambitieux avec sa filiale auto. La société vise une croissance annuelle moyenne de plus de 10 % et un bénéfice opérationnel doublé à plus de 200 millions d’euros en 2025 avec une marge EBIT de plus de 4%. La division auto devrait bénéficier d’une hausse des volumes, des nouvelles activités dans la mobilité mais aussi de l’augmentation des prix des véhicules de 31.600 euros en 2025, contre 28.200 euros en 2021. Son carnet de commandes totalise un record de 94.000 véhicules contre 49.600 un an plus tôt.