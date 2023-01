CarJager ajoute la garantie « satisfait ou remboursé » à ses services

Après l'annonce de sa seconde levée de fonds à hauteur de 2,6 millions d'euros, CarJager poursuit le développement de ses services autour du parcours client. La jeune entreprise est constituée d'une équipe qui recherche le modèle de l'acheteur potentiel, et d'experts mandatés pour réaliser la vérification de l'état du véhicule, qui fait l'objet d'un rapport illustré de photos, et le garantir mécaniquement. CarJager propose désormais à ses clients la garantie « satisfait ou remboursé » lors de l'achat d'un véhicule. Cette garantie permet à l'acheteur de disposer de trois jours de réflexion (ou 100 km parcourus) pendant lesquels il a la possibilité de se rétracter sans justification. Selon CarJager, « acheter une voiture de collection devient plus simple et plus sûr qu'acheter une voiture neuve. »

Pour mémoire, CarJager, qui a réalisé en 2022 un volume d’affaires de près de 20 millions d’euros et vendu 280 automobiles (anciennes, sportives, youngtimers ou GT contemporaines), sera présent du 1er au 5 février à Paris-Porte de Versailles à l'occasion du salon Rétromobile.