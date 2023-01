CarJager lève 2,6 millions d’euros pour accélérer sur le marché du véhicule de collection

CarJager vient d’annoncer une deuxième levée de fonds d’un montant de 2,6 millions d’euros à la veille de l’ouverture du salon Rétromobile. Une nouvelle étape après un premier tour de table de 2,7 millions d’euros réalisé depuis le lancement de cette jeune entreprise en 2018. Fondée par Vladimir Grudzinski et Luc Bousquet, CarJager a terminé l’année 2022 sur un bilan favorable, avec 260 voitures vendues. Pour mémoire, la firme se concentre sur les véhicules de collection mais aussi sur toutes les voitures de sport ou d’exception. L’entreprise annonce ainsi un prix moyen de 69 000 euros pour l’année passée. Depuis sa fondation, près de 700 voitures auraient changé de mains par l’intermédiaire d’une équipe d’une vingtaine de collaborateurs. Le concept de CarJager repose sur une digitalisation du métier de courtier, avec des fonctionnalités issues des grands sites internet de vente de véhicules d’occasion, à l’image du paiement sécurisé. Une pratique relativement nouvelle dans le monde très conservateur du véhicule de collection.

Financer de nouveaux outils

La levée de fonds de 2,6 millions d’euros a été réalisée sous la forme d’une augmentation de capital, auprès de plusieurs investisseurs. La firme souligne le soutien de plusieurs family offices, de business angels, mais aussi du réseau Business Angels des Grandes Ecoles (BADGE) et de plusieurs banques, dont la BPI, la Société Générale, le Crédit Agricole Alpes-Provence et la Caisse d’Epargne Normandie. Ces investissements devraient financer de nouveaux outils digitaux, afin de multiplier les ventes par deux et de s’imposer un peu plus sur le marché du véhicule de collection. « CarJager opère sur un marché qui a très peu évolué ces dernières décennies. Notre mission est d'appliquer les standards de services du véhicule d'occasion à notre marché en distribuant des services de vente à distance qui permettent de totalement sécuriser les transactions d'achat et de vente de ces automobiles d’exception » souligne Vladimir Grudzinski, CEO et co-fondateur de CarJager. La firme exposera ses services ainsi que plusieurs voitures sur son stand du salon Rétromobile (1 au 5 février 2023, Porte de Versailles, Paris).