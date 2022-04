Carlili lève des fonds pour électrifier sa flotte

Sur un marché de la location LCD bousculé par la crise sanitaire et les confinements à répétition que celle-ci a engendré, la start-up française créée en 2015, Carlili, avait besoin de soutien financier pour poursuivre sa croissance. Pariant sur la reprise des escapades touristiques et sur son modèle de location de voiture sans agence – comprenant la livraison et la reprise du véhicule à domicile, service en 2 heures disponible à Paris, en Île-de-France et à Lyon – l’entreprise a réussi à boucler une importante levée de fonds de 24 millions d’euros auprès de la Banque des Territoires (Caisse des Dépôts) et du fonds français de modernisation écologique des transports (Demeter).

Objectif : intégrer 300 Tesla en flotte pour 2025

Ce montant conséquent sera réinjecté pour le développement de plusieurs points et notamment la transition énergétique de la flotte de Carlili vers le 100% électrique. La jeune pousse envisage ainsi l’acquisition de 300 Tesla (Model 3 et Model Y) pour « permettre à chacun de nos membres d’économiser jusqu’à 1,4 tonne de CO2 par an en passant à la location de voitures 100% électriques » justifie Vincent Moindrot, PDG et fondateur de Carlili. Outre ce verdissement de parc, la société espère doubler ses effectifs en douze mois, passant de 30 à 60 personnes notamment au sein des équipes Tech et produit. Enfin, dernier cheval de bataille : mieux faire connaître Carlili en France pour rivaliser avec des concurrents comme Toosla ou Virtuo - proposant également des Tesla en LCD.

Une ambition que Vincent Moindrot ne doute pas d’atteindre puisque « la crise environnementale fait évoluer les habitudes, notamment à travers l’accélération d’une consommation à la demande plutôt que la possession. » De plus, grâce à un positionnement premium qui se veut toutefois compétitif, étant donné que le prix de la recharge est inclus pour chaque location 100% électrique, Carlili vise un élargissement de sa cible client ainsi qu’une amplification de l’impact durable de son offre.