Carlos Brito succède à Gary Lubner au poste de CEO de Belron (Carglass)

D’Ieteren Group a annoncé la nomination de Carlos Brito, 62 ans, au poste de directeur général de Belron Group. Il rejoindra la société en janvier et prendra ses fonctions en mars 2023 après une période de transition. Gary Lubner, directeur général de Belron depuis 2000, restera membre du conseil d’administration de Belron Group après la transition.

Homme d’affaires réputé, Carlos Brito a acquis son expérience en tant que dirigeant d’AB Inbev, groupe brassicole belgo-brésilien coté bourse. Il a passé 32 ans dans l’entreprise.

« Focalisé sur l’exécution et attentif aux personnes, Carlos Brito correspond parfaitement à la culture de Belron. Il possède toutes les compétences requises pour diriger la société dans sa prochaine étape de développement durable et responsable » commente D’Ieteren Group.

Depuis l’arrivée de Gary Lubner en 2000, Belron a connu une croissance constante par le biais d’une expansion géographique, de gains de parts de marché et à d’acquisitions créatrices de valeur, mais aussi grâce à des investissements dans les nouvelles technologies et l’innovation. L’entreprise est devenue un leader mondial de la réparation, du remplacement et du recalibrage de vitrage de véhicules.

« Belron est une entreprise unique qui se trouve à un stade clé de son développement et présente un trajet de croissance à la fois clair et durable. C’est exactement l’opportunité que j’attendais. Je me réjouis de me familiariser avec l’entreprise et de rencontrer mes nouveaux collègues » a déclaré Carlos Brito.

Leader mondial dans le domaine de la réparation et du remplacement de vitrage de véhicules, Belron mène ses activités dans 37 pays par l’intermédiaire d’entreprises détenues à 100% et de franchises, avec les marques Carglass, Safelite et Autoglass.

De plus, l’entreprise gère les demandes d’indemnisation concernant les vitres de véhicules et autres pour le compte des clients des assureurs. En 2021, le chiffre d’affaires et le résultat opérationnel ajusté de Belron ont atteint respectivement 4,6 milliards d’euros et 815 millions d’euros.