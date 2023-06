Carlos Ghosn dégaine contre Nissan dans un western sushi sashimi

Comme il l’avait déjà affirmé haut et fort depuis le Liban, Carlos Ghosn, fugitif depuis l’incroyable affaire Renault-Nissan, estime qu’il doit laver son honneur et obtenir une réparation financière. Il demande déjà à Nissan plus d’un milliard de dollars. En attendant Renault ?

Carlos Ghosn entend obtenir réparation du feuilleton rocambolesque qui a mené à sa destitution de Renault-Nissan et à son emprisonnement au Japon, avant son évasion digne d’un grand film d’action. Il l’avait déjà affirmé à plusieurs reprises et l’ancien capitaine d’industrie automobile demande à Nissan plus d’un milliard de dollars.

Un long épisode judiciaire à venir entre Carlos Ghosn et Nissan

La plainte concerne Nissan, mais aussi deux autres entreprises et douze personnes, et repose sur un dossier constitué de fabrication de fausses preuves, de diffamations, etc. « Nous avons un long chemin judiciaire devant nous, mais nous irons jusqu’au bout », répète à l’envi Carlos Ghosn. Aucun porte-parole de Nissan ne s’est exprimé pour le moment.

Régularisation de rémunérations et réparations de préjudice moral

Carlos Ghosn, qui ne peut plus prendre le risque de quitter le Liban depuis son évasion, réclame plus d’un milliard de dollars à Nissan, 588 millions au titre de rémunérations perdues, et 500 millions de réparation morale. « Ceux que je demande n’est qu’une petite compensation par rapport à ce qu’ils m’ont fait subir », lâche Carlos Ghosn en rappelant qu’il a été traité comme un criminel et que ses proches n’ont pas été épargnés par les conséquences de l’affaire. À ses yeux, les irrégularités de Nissan ont été nombreuses et commises dans plusieurs pays, dont la France.

Carlos Ghosn n’exclut pas de demander réparation à Renault

Comme il l’avait déjà laissé entendre, Carlos Ghosn pourrait demander aussi des réparations au groupe Renault. Il ne l’exclut pas, mais pour l’heure, il préfère que ses avocats se concentrent sur le cas du complot de Nissan. « Ils devront payer et j’espère qu’ils vont provisionner la somme et l’expliquer à leurs actionnaires lors de l’assemblée générale du groupe », lance-t-il en encore.

On peut constater que l’affaire est quelque peu sortie des radars médiatiques ces derniers mois, notamment sous l’angle des faits reprochés à Carlos Ghosn et de la poursuite des actions menées à son égard. En France, comme depuis le début de l’affaire, le coup de tonnerre de 2018 et l’incarcération de Carlos Ghosn, le patronat et les dirigeants politiques évitent soigneusement d’intervenir sur le sujet Ghosn, le président de la République Emmanuel Macron en tête.