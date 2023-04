Carlos Lahoz promu chez Kia Europe

Carlos Lahoz vient d’être promu au sein de Kia Europe et devient vice-président des ventes et de l’expérience client. Il occupait jusqu’à présent le poste de directeur des ventes. Il reportera à Jason Jeong, président et CEO de Kia Europe. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il a sous sa responsabilité les ventes, l’approvisionnement, l’après-vente, l’expérience client et le réseau européen de distribution. Un large périmètre, qui comprend également le lancement de 15 nouveaux modèles électriques d’ici à 2027, dont le grand SUV EV9, qui arrivera en Europe au quatrième trimestre.

L’Espagne avant l’Europe

De nationalité espagnole, Carlos Lahoz est âgé de 47 ans. Il a notamment occupé le poste de directeur de la stratégie commerciale chez Kia Espagne avant de rejoindre Kia Europe. Il a successivement été nommé directeur de la planification stratégique et des opérations et directeur marketing. Il a également exercé au sein de la gestion de la chaîne d’approvisionnement, des ventes flottes et des ventes de véhicules d’occasion. Il a donc connu de l’intérieur les domaines qu’il doit superviser dans ses nouvelles fonctions.