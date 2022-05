Carlos Tavares remanie la direction de Stellantis

« Les défis quotidiens et la profonde transformation continue de l'industrie automobile nécessitent une agilité organisationnelle et des talents au bon endroit et au bon moment dans notre entreprise », intervient Carlos Tavares. Selon le président de Stellantis, ces « talents » sont incarnés par cinq collaborateurs qui recevront de nouvelles attributions à partir du 1er juin 2022. Tous participeront au plan stratégique Dare Forward 2030 annoncé en mars dernier par la direction de Stellantis.

Les futures nominations

Suite au départ de Michelle Wen, Maxime Picat est nommé directeur achat et chaîne d’approvisionnement. Ancien directeur de la région Europe, ses nouvelles missions seront de favoriser les relations entre le constructeur et ses fournisseurs, mais aussi d'améliorer les performances à court et moyen termes de Stellantis dans les activités achat (notamment la réduction des coûts de production des véhicules électriques de 40 %) et au niveau de la chaîne d’approvisionnement.

Uwe Hochgeschurtz reprendra donc l’actuel poste de Maxime Picat comme directeur général Europe. Il justifie de plus de 30 ans d'expérience internationale dans l'industrie automobile, notamment dans le domaine des ventes globales.

Florian Huettl remplacera Uwe Hochgeschurtz et rejoindra l'équipe de direction de Stellantis en tant que directeur général d'Opel et Vauxhall. Actuellement responsable des ventes et du marketing pour l'Europe élargie pour Opel depuis son arrivée en mars 2021, il dirigera dès le mois prochain le développement commercial mondial de l’unique marque allemande du portefeuille Stellantis, ainsi que sa transition vers l'ère électrique.

Alison Jones, actuellement en charge du marché britannique, sera promue à un poste mondial en tant que vice-président principal de l'économie circulaire. Le groupe compte sur elle pour donner un nouvel élan à l'économie circulaire, l'un des piliers du plan stratégique Dare Forward 2030, dont l'objectif global est d'atteindre 2 milliards d'euros de revenus en 2030, soit une multiplication par 4 des revenus issus de la prolongation de la durée de vie des produits et par 10 les revenus liés au recyclage. Le remplaçant d’Alison Jones n’est autre que Paul Willcox, actuellement directeur général de Vauxhall.