Carlos Tavares en balade au volant de la future Maserati GranTurismo électrique

Carlos Tavares est non seulement le CEO de Stellantis mais également un passionné d’automobile. Le dirigeant ne manque jamais une occasion de prendre le volant d’une voiture de course ou d’un des modèles du groupe. Parmi la galaxie de 14 marques présentes au sein de Stellantis, Maserati est la plus prestigieuse et a entamé une transformation profonde. La firme au trident a récemment présenté sa berlinette MC20 et son SUV Grecale. Une version électrique du Grecale devrait arriver l’année prochaine, après le coupé GranTurismo Folgore, présenté pour la première fois en public sous la forme d’un prototype par Carlos Tavares. Le patron du constructeur a effectué un tour de circuit lors du E-Prix de Rome de Formule E. L’occasion de voir le futur coupé sous un camouflage très léger.

Maserati 100 % électrique en 2030

Le coupé GranTurismo Folgore sera donc la première Maserati de série 100 % électrique. La marque annonce une commercialisation en 2023, sans toutefois préciser de date. Maserati souligne cependant que cette voiture « offrira le son caractéristique de Maserati ». Un son qu’il sera intéressant de découvrir pour une sportive électrique. Le deuxième modèle totalement électrique devrait donc être le Grecale. Maserati annonce également que sa gamme électrique sera complète dès 2025, tandis que l’ensemble de sa gamme sera électrique à partir de 2030, ce qui pourrait signifier que certains modèles devront tirer leur révérence entre 2025 et 2030.