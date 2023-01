Carlos Tavares évoque des fermetures d’usines chez Stellantis

Le sujet est dans l’air depuis plusieurs mois et la menace d’un risque de casse sociale liée à l’électrification des véhicules est tantôt chuchotée tantôt brandie. Carlos Tavares, président-directeur général de Stellantis, a déjà remis en cause publiquement le choix univoque de la technologie BEV, ce qui avait d’ailleurs provoqué le courroux de Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, lors du dernier Mondial de l’Automobile, un salon qui stigmatisait à lui seul les difficultés d’une industrie chahutée par de nombreuses transitions.

« Des décisions impopulaires », le doux euphémisme de Carlos Tavares

Lors d’une keynote ayant pour cadre le CES de Las Vegas, Carlos Tavares a été plus explicite : « Si nous n'optimisons pas notre structure de coûts, nous ne pouvons pas absorber le coût supplémentaire de l'électrification, ce qui risque d'entraîner une hausse des prix des voitures et un rétrécissement du marché. Et si le marché se contracte, nous n'avons pas besoin d'autant d'usines et certaines décisions impopulaires devront être prises ».

>> À LIRE AUSSI : Stellantis envisage de produire en Inde des véhicules électriques abordables

Un double jeu assez classique

Stellantis a d’ores et déjà annoncé en décembre 2022 qu'il mettrait au ralenti son usine de fabrication de Belvidere, dans l'Illinois (Etats-Unis), qui produit notamment des Jeep Cherokee, à partir du 28 février 2023. En cause, la hausse des coûts liée à la transition vers l'électrique… Les représentants des syndicats dénoncent cette décision, craignant une délocalisation vers le Mexique et le site de Toluca, même si le gouverneur de l'Illinois, JB Pritzker, travaille en coulisses pour offrir de nouvelles incitations fiscales. Au plus offrant, « business as usual ».

D’une manière générale, cette déclaration de Carlos Tavares risque de crisper les relations sociales, même si le timing est bien choisi, après les bonus accordés et les augmentations. En France, plusieurs voix s’élèvent pour rappeler que les constructeurs automobiles ont bénéficié des PGE durant la crise sanitaire et que le chômage partiel était aussi pris en charge par l’Etat. Surtout que les constructeurs réalisent des profits importants actuellement, Stellantis en particulier, et il faut s’en réjouir, et que la rémunération de Carlos Tavares au titre de 2021 était généreuse, 19 millions d’euros pouvant être portés à 66 millions d’euros sous certaines conditions.

Le spectre des surcapacités de production

L’argumentation de Carlos Tavares est classique et difficile à prendre en revers puisqu’elle repose sur la loi industrielle inaliénable du taux d’utilisation de l’outil industriel : « Si vous conservez pendant un temps non négligeable une capacité que vous n'utilisez pas, vous vous mettez en difficulté. Vous devez continuellement adapter votre capacité à vos besoins ».

Au passage, Carlos Tavares a confirmé que le groupe Stellantis ne comptait pas investir trop lourdement dans son réseau industriel en Chine, les incertitudes géopolitiques et macro-économiques étant trop fortes. Une stratégie « asset light » pourrait prévaloir à court terme, même si le premier marché automobile mondial représente un potentiel non négligeable pour certaines des quatorze marques de Stellantis.

A lire aussi : Ford licencie sur l’autel de la mobilité électrique