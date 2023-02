Stellantis : Carlos Tavares s'est lancé dans une valse des directeurs en Europe

Malgré le bénéfice record de 16,8 milliards d'euros en 2022, Carlos Tavares, CEO de Stellantis, procède actuellement à une valse de directeurs clés, tant au niveau français qu'européen. En quelques semaines, il aura remercié six dirigeants, dont le dernier en date est Guillaume Couzy (Stellantis France). Des décisions en partie liées à la baisse des commandes et de la pénétration des véhicules neufs depuis plusieurs mois.

Même si la solidité financière de Stellantis en 2022 est réelle d'un point de vue économique – hausse de 18 % du chiffre d'affaires et un bénéfice net de 16,8 milliards –, l'ambiance commerciale n'est pas au beau fixe actuellement chez Stellantis. Surnommé le « samouraï » de l'industrie par quelques-uns, Carlos Tavares ne fait effectivement pas de détail en ce début d'année 2023, quitte à se séparer de plusieurs de ses directeurs en Europe qui ont pourtant participé à ces excellents résultats financiers en 2022.

Directeurs ou « boucs émissaires »

En interne, l'ambiance n'a jamais été bonne chez Stellantis. La méthode Carlos Tavares de réduction des coûts est efficace. Personne n'en doute aujourd'hui mais cette approche ne laisse pas trop de place à l'empathie... C'est le moins qu'on puisse dire.

Depuis plusieurs mois, le stress serait monté d'un cran en raison de problèmes de semi-conducteurs inhérents à tous les constructeurs en Europe. Sans oublier des problèmes spécifiques au groupe au niveau des livraisons dans les réseaux. Ces difficultés logistiques ne seraient pas encore résolues. L'autre souci pointé du doigt en interne et dans les réseaux est le pricing des véhicules neufs qui aurait atteint un palier beaucoup trop haut. Ce qui aurait désormais des conséquences directes sur le carnet de commandes en baisse depuis plusieurs mois.

Le plan produits se fait attendre

Par ailleurs, plusieurs marques comme Opel, Citroën ou encore Fiat sont en difficulté dans leur renouvellement de nouveaux modèles. La plateforme full électrique de Stellantis n'arrivera pas avant 2025 pour permettre au constructeur de prendre sa vitesse de croisière dans sa mutation vers l'électrique.

Du retard dans l'hybridation légère

Des produits moins chers et plus faciles à vendre auprès du grand public comme le mild-hybrid ou hybridation légère manquent dans les concessions. Cette technologie électrifiée, qui existe déjà chez de nombreux constructeurs, n'arrivera qu'au second semestre 2023.

Des relations avec les réseaux plombés par le contrat d'agence

Du côté des réseaux et des partenaires commerciaux sur le terrain, l'ambiance n'est pas meilleure. Plombés par les discussions complexes et sans fin au sujet des nouveaux contrats d'agence, les distributeurs automobiles ont été nombreux à faire part de leur grogne à l'occasion de la publication des résultats du groupe, estimant « être les oubliés » de ces bénéfices. Un dirigeant d'un groupe de distribution nuance tout de même la situation actuelle de Stellantis rappelant que « faire vivre quartorze marques dans un nouveau groupe n'est pas une mission facile et qu'il faut être patient ». Et d'ajouter : « Un peu d'empathie chez Carlos Tavares serait peut-être bienvenue pour mieux franchir cette période difficile ».

Six directeurs Stellantis remerciés en quelques semaines

Pour faire face à cette période compliquée, Carlos Tavares a décidé de se séparer de six directeurs en quelques semaines. C'est le cas de Stéphane Lévi, nommé country manager pour le Benelux en mars 2021 et remplacé par Florian Kraft en mars 2023. Amaury de Bourmont nommé directeur Stellantis Allemagne en mars 2021, remercié en février 2023 pour être remplacé par Lars Bialkowski. De son côté, le patron Europe pour la marque Peugeot, Massimo Roserba, est sorti à la fin novembre 2022, l'intérim ayant été assuré par Arnaud Ribault puis Antonella Bruno aujourd'hui.

En France, la marque Citroën est en difficulté. Ce qui a précipité le départ de Jérôme Gautier, directeur du commerce France de Citroën, remplacé en février 2023 par Sébastien Caron. Nommé en janvier 2021, Vincent Cobée a quitté la direction de Citroën en février 2023, il a été remplacé par Thierry Koskas.

Et la semaine dernière, Guillaume Couzy, country manager de Stellantis France, a été remercié pour laisser sa place à Christophe Musy.