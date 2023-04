Carly lance une solution de diagnostique embarqué des batteries

Spécialisé dans les solutions de diagnostic embarqué du véhicule sur smartphone, Carly annonce le lancement d'une nouvelle fonctionnalité dénommée Carly Batterie. Cet outil unique sur le marché permet de surveiller l’état de sa batterie, de la remplacer et de l’enregistrer par soi-même, ou encore d’optimiser la durée de vie, disponible pour les modèles thermiques. La fonctionnalité propose deux options. Premièrement elle permet d’obtenir un aperçu complet de la santé de la batterie et, en fonction du diagnostic, de recevoir des recommandations pour augmenter sa durée de vie ou sur la nécessité de la remplacer. La seconde option aide les propriétaires, notamment de modèles BMW pour laquelle la solution est déjà disponible, à informer le système BMS, ainsi que notifier le BMS de l’installation d’un nouveau type de batterie ou d’une batterie dotée d’une capacité différente. « L’application Carly ne cesse d’évoluer pour répondre au plus près aux besoins des automobilistes. D’ores et déjà disponible, la nouvelle fonctionnalité permet non seulement d’optimiser la durée de vie de sa batterie, ce qui est tout sauf simple en général, mais également, pour les propriétaires de BMW, de prendre en charge son remplacement. Une première dans le domaine du diagnostic auto et un nouvel outil plus que bienvenu pour des automobilistes toujours plus frappés au portefeuille. On l’oublie, et pourtant : la moitié des pannes automobiles sont dues à une défaillance de la batterie ! Fidèle à notre promesse, Carly Batterie offre la possibilité de mieux contrôler son véhicule et de faire des économies de temps et d’argent », indique Dali Ati, porte-parole France de Carly

Carly Batterie, comme les autres fonctions de l'application, se branche l'adapteur Bluetooth Carly sur le port OBD de la voiture de le synchroniser à la solution mobile. Pour mémoire, l’adaptateur Carly est compatible avec presque toutes les marques de voitures équipées d'un port OBD. L'adaptateur est garanti à vie et disponible pour 54,90 euros. PLe prix de l’abonnement est compris entre 50€ à 150€ en fonction de la licence et des options disponibles, et une licence toutes marques est également disponible.