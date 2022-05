Carly ouvre aux particuliers l’accès à l’électronique du véhicule

Alors que nos véhicules gagnent en contrôles électroniques et que la data sera demain au centre de la valeur des services automobiles, il n’est pas étonnant de voir se développer les solutions de diagnostic grand-public comme celle que propose la société allemande Carly Solution. La startup annonce avoir franchi le cap des 100 000 utilisateurs en France et 2 millions d’utilisateurs à travers le monde dont l’Angleterre, l’Allemagne et les Etats-Unis.

Sa solution Carly se compose d’un dongle à brancher sur la prise OBD du véhicule et à coupler via Bluetooth avec l’application Carly pour smartphone. « A la clé pour les particuliers : maîtrise et transparence dans l’entretien et la réparation » annonce la société. Concrètement, depuis son téléphone, l’utilisateur peut réaliser un diagnostic de son auto afin de connaître son état et de détecter des dysfonctionnements. Sorte de mécanicien virtuel, Carly serait en mesure d’anticiper les pannes inattendues, d’interpréter la gravité des problèmes, d’aider à comprendre les besoins du véhicule ou l’origine des pannes du moteur, de la boîte de vitesses, de l’ABS, de l’airbag, du multimédia, etc. L'application permet de même de paramétrer certaines fonctions du véhicule.

Le dongle Carly est compatible avec presque toutes les marques de voitures équipées d'un port OBD. Il est garanti à vie et disponible pour 54,90 €. L’application dispose d’une version Lite qui est gratuite et d’une version accessible en abonnement annuel offrant des fonctionnalités avancées en fonction des marques et des modèles. Le prix de l’abonnement est compris entre 50€ à 150€ en fonction de la licence et des options disponibles. Le produit dispose d'une note supérieure à 4,3/5 sur Apple store et Google Play Store.