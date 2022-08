Carmeleon : la micro-carrosserie sur les routes

Le groupe Dentmaster a développé en 1995 la marque Carmeleon, le réseau spécialisé dans le débosselage sans peinture, la réparations jantes et le smart repair, afin de proposer un concept unique d'atelier-carrosserie mobile doté d'un laboratoire de peinture équipé. En 2017, le groupe Mobivia entre au capital du groupe Dentmaster. Depuis, le concept est resté le même : se rendre sur le lieu choisi par le client pour réaliser toutes les opérations de carrosserie rapide, allant du simple spot à la réparation de plusieurs panneaux. Carmeleon entend ainsi réinventer la réparation de petits chocs du quotidien en apportant un redressage de carrosserie de qualité, ainsi que simplifier l'expérience pour le client.

Carmeleon recrute

Carmeleon fonctionne en réseau intégré, ainsi les itinérants sont salariés et reçoivent un salaire fixe tous les mois (et une commission liée à la performance). Le profil exige du salarié une expérience significative en carrosserie. À cela s'ajoutent quatre semaines de formation, qui comme le souligne Hugo Sartorius, responsable développement commercial Dentmaster : « la formation est un passage obligé pour tous les techniciens Carmeleon. » Dans ce cadre, le réseau a donc décidé d'ouvrir un centre de formation intégré au siège de la société qui se situe à Bois-d'Arcy (Yvelines, 78). Il ajoute : « À l'issue d'une phase de sélection pointue, les candidats dont le profil correspond au niveau d'exigence de Carmeleon décrochent un poste. Dès lors, les professionnels retenus sont pris en charge en petits groupes pour une session d'intégration et de formation intensive de quatre semaines. Au cours de ce cursus, les collaborateurs sont également formés aux techniques de smart repair. » Le mois de formation sert ainsi à inculquer une méthode, de l'autonomie et de la responsabilité, garantit sans train-train quotidien. Une fois recruté, les salariés sont dotés d'un camion équipé et ravitaillé au besoin et bénéficient d'une formation continue aux nouvelles technologies et méthodes singulières de peinture et de débosselage sans peinture qui permettent de réaliser des prestations en un temps record. L'équipe compte aujourd'hui 80 salariés, mais souhaite poursuivre sa croissance. Carmeleon continue de recruter dans le but d’accompagner le développement de l’enseigne. Hugo Sartorius confirme : « Nous recherchons des talents en ce moment dans une entreprise en perpétuel développement au sein d’un secteur d’activité en pleine mutation et à l’avenir prometteur. » Avec le recrutement de nouveaux collaborateurs, le réseau va faire l’acquisition de nouveaux camions.

Des méthodes adaptées à l’itinérance

Le business model de Carmeleon est dans la vente de prestations via ses salariés et ses commerciaux sur le terrain. Les carrossiers se rendent directement chez les clients (domicile ou bureau) ou dans un centre Norauto pour réaliser toutes les opérations de carrosserie sous forme de forfaits (carrosserie, jantes ou intérieur comme le cuir, vinyle et plastique). Les services font également partie de l’offre Norauto Pro, la branche spécialisée dans l’entretien des véhicules professionnels de Norauto. Le concept développé par Dentmaster se doit d’être très bien équipé afin de répondre à une journée type de travail et ses imprévus. Le camion est un véritable véhicule-atelier équipé qui comprend un laboratoire de peinture, installation de ponçage, pistolets pour réparation localisée (ou spot repair), produits et cycles de peintures rapides, système unique d’aspiration, système de séchage de vernis, tente gonflable, outils de réparation smart repair. Le professionnel peut se réapprovisionner à l’entrepôt de Bois-d’Arcy ou se faire livrer en point relais ou chez lui.

Potentiel de croissance

Le réseau a à cœur de suivre les évolutions technologiques afin de progresser et de rester fidèle à sa philosophie : « Nous ne changeons pas la pièce, nous la réparons. » L’objectif est également d’être capable de répondre en immobilisant le moins possible et à moindre frais le véhicule. De plus, Hugo Sartorius souhaite que le réseau, qui s’inscrit dans la réparation et non par le remplacement, soit reconnu pour son impact positif : « en réparant, nous sauvons quelques 130 000 pièces de carrosserie par an », ce qui permet aussi de prolonger la durée de vie des véhicules. Carmeleon accélère également son développement avec la signature d’accords avec des groupes de distribution automobile (par exemple des marques Tesla ou BMW), sans oublié le partenariat avec les enseignes Mobivia. Carmeleon est ainsi partenaire d’ATU en Allemagne où il met à disposition sa technologie et équipement du camion au réseau. Carmeleon n’oublie pas le développement de sa R&D, estimant que le nombre ses techniciens va doubler d’ici 2025, ainsi que l’accélération de la digitalisation de ses services (demande de devis en ligne, planification, etc.) À ce jour, le réseau couvre 75% du territoire national mais n’enregistre que 3% de part de marché ce qui lui laisse une belle marge de croissance. Sa stratégie se décline autour de trois axes :

L’amélioration de l’expérience client

Le développement de nouvelles opérations

Et le développement du maillage, notamment dans le Grand-Est et la partie Est du Centre de la France.

Parallèlement, le réseau se réjouit de la mutation des usages de l’automobile grâce aux accords BtoB en matière de location de courte et longue durée, « une opportunité pour nous » conclut Hugo Sartorius.