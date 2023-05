CarParts : le one-stop shop américain de la vente de pièces automobiles en ligne

CarParts, créé en 1997 aux États-Unis, est originellement spécialisé dans la livraison de phare et de rétroviseur à l'échelle locale. Aujourd'hui, après une introduction en bourse en 2007 et la traversée d'une période difficile, CarParts s'est fait une place parmi les leaders du marché nord-américain. Le site a par ailleurs noué un partenariat avec eBay et est rapidement devenu la boutique n°1 du site de commerce en ligne aux États-Unis. Ce dernier compte 300 millions de véhicules en circulation d'une moyenne d'âge de 12,1 ans. Avec la progression fulgurante des achats en ligne, CarParts compte 100 millions de visiteurs par an et a enregistré 660 millions de dollars de chiffre d'affaires en 2022 (+15% par rapport à 2021). Au total, le site de vente en ligne emploie 1 700 salariés dans le monde avec un bureau à Los Angeles (siège), un site à Manille et cinq entrepôts de stockage situés à Las Vegas, en Floride, Virginie, au Texas et dans l'Illinois. Au total, CarParts référence plus de 700 000 pièces de marques de distributeurs et équipementiers, avec un positionnement premium et budget haut de gamme, soit entre 3 et 4 millions de pièces réparties sur les cinq entrepôts (livraison en J+1) et dispose des son propre réseau de distribution en termes de pièces de collisions, pièces mécaniques, roue, freins et « tout ce qui sous le capot », indique David Meniane, P-DG du site. D'ici trois ou cinq ans, CarParts entend ouvrir trois entrepôts de plus, soit huit sites, qui permettraient au site de couvrir idéalement les États-Unis, et notamment renforcer sa présence dans le Nord-Est, le Nord-Ouest et le Centre.

Connecter automobilistes et professionnels

Chez l'Oncle Sam, le DIY (do it yourself) est une pratique courante et prisée, qui représente 60 milliards de dollars sur un marché valorisé à 300 milliards de dollars. CarParts enregistre ainsi ses plus grosses ventes auprès des automobilistes, avec un panier moyen de 100 dollars. D’autres services dédiés aux automobilistes sont en cours de déploiement afin d'améliorer leur expérience client, notamment sur mobile qui représente 80% du trafic, ou encore de leur proposer d'aller chercher directement la pièce à l'entrepôt pour réduire les coûts. Par ailleurs, le site a également un autre projet en cours avec la création de tutoriels YouTube à destination des particuliers pour les aider dans le DIY. Cependant, le site développe également l'offre dédiée aux professionnels. Parmi les projets, CarParts a d'ailleurs l'ambition de connecter le client avec un garagiste. Les pièces sont envoyées chez le client, puis le professionnel réalise l'opération.

En parallèle, si la France, mais aussi l’Europe en général, ne sont pas un marché pour CarParts, le site ne cache pas ses ambitions de développement au Mexique et/ou au Canada sur le long terme. En attendant, l'objectif pour 2023 est de poursuivre la route de la croissance, avec l'ouverture de plus de dépôts, et de proposer de nouvelles offres (toit ou pare-chocs). L'ambition est aussi le développement de gammes en matière de collision et d'ajouter des produits, des accessoires, des outils, des filtres ou encore des essuie-glace, etc. David Meniane explique également qu'une offre de consommables est en cours de développement. Enfin, CarParts ne propose pas de pneumatique, mais constitue « une vraie opportunité », et permettrait à CarParts d’être une solution complète à la One Stop Shop, et compléterait son catalogue bien remplie, également en matières de véhicules hybrides et électriques.

Les Français prêts à acheter des pièces détachées en ligne ?

Outre-Atlantique, eBay suit de près l'évolution des tendances de l'achat de pièces détachées automobiles et constate que de particuliers français adoptent ce mode de consommation. Selon une étude menée par le géant du commerce en ligne en novembre dernier sur plus de 1 150 Français, 89% des sondés déclarent posséder au moins une voiture. Malgré une baisse du pouvoir d'achat (accrue ces derniers mois), il s y restent attachés. D'ailleurs, 47% des propriétaires déclarent avoir réalisé au moins une réparation eux-mêmes ou avoir fait appel à un proche. Avec cette étude, eBay constate également que 72% d'entre eux achètent ou seraient prêts à acheter les pièces détachées et équipements automobiles dont ils ont besoin en ligne. Un chiffre en hausse de 9% par rapport à la dernière étude datant de juin 2018. De plus, 45% des propriétaires de véhicules interrogés déclarent également acheter en ligne des accessoires et 36% d'entre eux de l'huile, du lubrifiant, des pneus et des jantes. L'achat sur les plateformes comme eBay s'explique notamment par les prix attractifs, principale raison pour 84% des sondés, en plus du large choix et de la rapidité pour passer commande. Enfin, un tiers des automobilistes a déjà, ou serait prêt, à acheter une pièces d'occasion ou reconditionnée en ligne. Des tendances pas si éloignées des nord-américains.