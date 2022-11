Carrefour brade la Dacia Sandero en location

Dès le début de la guerre en Ukraine, les magasins Carrefour se sont engagés à bloquer les prix de centaines de références en rayon afin de lutter contre l'inflation. Dans le cadre de ce programme visant à préserver le pouvoir d'achat de ses clients, l'enseigne française de la grande distribution souhaite également préserver leur mobilité. Aussi, son activité de loueur courte durée est désormais partie prenante de ce « défi anti-inflation ».

« En cette période de forte tension sur le pouvoir d’achat, nous avons à cœur de faire évoluer nos offres pour les rendre toujours plus accessibles à nos clients et répondre ainsi à leurs attentes. Permettre de faciliter la mobilité partout et pour tous est la mission quotidienne de nos équipes », développe Pierre-Marie Carraud, directeur des services marchands de Carrefour France.

Un véhicule thermique pour moins de cinq euros par jour

Plus concrètement, depuis fin octobre, Carrefour Location propose de rouler dans un véhicule cinq places à moins de cinq euros par jour. À ce prix-là, cette offre spécifique ne permet bien évidemment pas de louer les Tesla Model 3 et Model Y récemment entrés dans sa flotte, ni même d'ailleurs un véhicule 100 % électrique. Les clients intéressés repartent au volant d'un véhicule thermique.

Contre la somme de 4 euros par jour, le loueur propose à ses clients de repartir au volant d'un exemplaire de la Dacia Sandero. Un modèle qui rencontre un vrai succès sur le marché des véhicules neufs, puisque la citadine polyvalente roumaine est désormais plus vendue dans l'Hexagone que sa cousine la Renault Clio.

À noter que le véhicule peut être loué pour une période – renouvelable ou non – allant de un à trente jours consécutifs. Outre la mise à disposition du véhicule, Carrefour Location facture également le kilométrage parcouru par l'utilisateur. Chaque kilomètre effectué étant tarifé entre 0,20 et 0,24 euro (le prix est dégressif en fonction du nombre de jours de location).