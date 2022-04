Carrefour lance Carrefour Énergies, son réseau de recharge pour véhicules électriques

Les parkings des hypermarchés Carrefour et des supermarchés Carrefour Market accueillent progressivement leurs premières bornes de recharge pour véhicules électriques. Comme il s'y était engagé dans le cadre du plan 100 000 bornes porté par l'État, le géant français de la grande distribution électrifie peu à peu l'ensemble de ses points de vente.

Ainsi, la première station de recharge Carrefour Énergies sera accessible aux automobilistes le 8 avril prochain. Cette première infrastructure opérationnelle est située sur le parking de l'hypermarché Carrefour de Troyes-La Chapelle Saint-Luc, dans l'Aube. L'enseigne indique que les stations déployées sur les parkings de ses hypermarchés seront dotées, en moyenne, de dix places. D'ici à fin 2023, quelque 2 000 points de charge auront été déployés sur les parkings des hypermarchés.

Les supermarchés Carrefour Market aussi concernés

Les supermarchés Carrefour Market sont également concernés par ce vaste plan d'électrification des parkings. Ces derniers recevront des stations de recharge Carrefour Énergies d'une moindre superficie toutefois, puisque seulement cinq places, en moyenne, seront consacrées à ce service. D'ici à 2025, les clients de ces magasins devraient avoir accès à près de 3 000 points de charge.

« Avec Carrefour Énergies, nos clients auront la garantie de trouver une station délivrant un service de recharge de haute qualité pour tous les véhicules électriques, y compris les mobilités douces. Le déploiement ambitieux sur les supermarchés Carrefour Market vient compléter l’équipement en cours sur nos hypermarchés et témoigne de l'engagement de Carrefour dans la transition énergétique, au service de nos clients et des territoires », expose dans un communiqué, Jérôme Nanty, directeur exécutif ressources humaines et patrimoine Groupe et France.

Driveco et Allego partenaires

Afin de déployer ces 5 000 nouveaux points de charge en des temps record et opérer ce nouveau service, Carrefour a fait appel à deux prestataires bien connus du secteur de l'électromobilité, à savoir Allego et Driveco. Le premier est chargé du développement des stations au sein des hypermarchés Carrefour. Le second de celui concernant les supermarchés Carrefour Market.

Un partenariat « structuré à travers l’offre de tiers-investissement où Driveco porte l’investissement pour l’installation d’infrastructures de recharge, assure la construction, la supervision, la maintenance et l’assistance technique à l’utilisateur », précise l'entreprise fondée en 2010.