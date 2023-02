Carrier Transicold démarre la production en petite série de son groupe frigo 100 % électrique

Carrier Transicold annonce le démarrage de la production de son unité de réfrigération entièrement électrique Syberia eCool. Ce système est zéro émission et propose un fonctionnement ultrasilencieux.

Carrier Transicold poursuit l'électrification de sa gamme eCool Series en lançant la production du Syberia eCool : une unité de réfrigération entièrement électrique. Compatible avec la majorité des véhicules porteurs électriques du marché, ce système ne génère aucune émission et propose un fonctionnement ultrasilencieux.

Dévoilée pour la première fois lors de l’édition 2022 du salon IAA Transportation, cette nouvelle unité de réfrigération est disponible pour l’heure en quantités limitées, en version mono et multi-températures, et le sera plus largement en 2024.

« Plug and play » à montage frontal, le groupe combine l’unité de réfrigération sans moteur Syberia 14 avec le convertisseur de courant Power Box. Le fabricant assure que le système n’affecte pas l’autonomie et les performances de réfrigération du véhicule. Il offre une efficacité de plus de 95% lors de la conversion de l'énergie de la chaîne cinématique électrique.

Le nouveau système Syberia eCool contribue à l’objectif de Carrier de réduire l’empreinte carbone de ses clients de plus d’une gigatonne dans le cadre de ses objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance pour 2030.