Carrier Transicold présente ses développements sur l'hydrogène à l'IAA

Développée en étroite collaboration avec Bosch et PowerCell Sweden AB, la nouvelle technologie de pile à combustible à hydrogène présentée sur ce salon sera associée au groupe frigorifique Vector HE 19 pour semi-remorques de Carrier Transicold. Ce nouveau système repose sur l'intégration de la batterie 48 volts de Bosch qui assure directement l’interface entre la pile à combustible et l'unité de réfrigération, évitant ainsi le recours à un moteur autonome ou à un système de batteries monté séparément comme il est d’usage.

Ce système de pile à combustible est alimenté par des réservoirs d'hydrogène couplés à une unité de distribution électrique. Celle-ci sert à convertir le courant continu fourni par la pile à combustible en courant alternatif nécessaire au fonctionnement du groupe frigorifique. Le nouveau concept affiche un temps de remplissage comparable à celui nécessaire pour un plein de gasoil standard et peut, selon la taille du réservoir, également atteindre une autonomie similaire.

Une première version de démonstration a été lancée en 2020 et présentée par Carrier et Bosch en 2021, avec le système de pile à combustible à hydrogène placé dans un cadre sous le châssis de la semi-remorque. La version évoluée, présentée à l'IAA, intègre la pile à combustible à hydrogène Bosch dans le châssis de l’unité Vector standard.