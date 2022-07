Carrier Transicold présentera ses solutions électriques durables au salon IAA

Les visiteurs du salon seront les premie rs à découvrir le système de réfrigération électrique Pulsor eCool destiné au marché en pleine expansion des v éhicules u tilitaires l égers électriques. S'appuyant sur une technologie avancée et éprouvée de la marque, il est le premier groupe du genre pour le segment des VUL électriques. Il fonctionne grâce à une connexion directe au courant continu haute tension de la batterie principal e du véhicule, sans convertisseur ni bloc-batterie supplémentaire. C e modèle « plug and play » d'un bon rapport qualité - prix est également conçu pour la communication des données du véhicule en temps réel afin d’assurer des performances optimales en matière de contrôle de la température et de charge de la batterie, offrant ainsi une solution idéale pour répondre aux besoins de livraison du dernier kilomètre .

Le stand de Carrier Transicold exposera aussi le système de réfrigération sans moteur tout électrique Vector eCool pour semi - remorques, son produit phare, ainsi qu'un nouveau venu dans la gamme é lectrique pour semi - remorques, qui sera dévoilé lors de la journée d'ouverture du salon. D erniers exemples en date des efforts continus de Carrier Transicold en faveur de la durabilité , ces innovations s'ajoutent à un portefeuille de produits déjà riche en termes d'électrification et de décarbonisation . E lles sont au cœur de ses objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) pour 2030.