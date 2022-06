Carrier Transicold va équiper le premier camion électrique hydrogène de France

Carrier Transicold et son équipement Syberia 11 équipera pour le consortium Cathyopé, le premier camion électrique hydrogène de France d'un groupe frigorifique entièrement électrique et sans moteur thermique.

Créé en 2016 par GreenGT, les Transports Chabas et le Groupe Carrefour, le consortium Cathyopé est également un programme pionnier qui vise à concevoir et à mettre en service un camion de transport frigorifique de 44 tonnes, doté de moteurs électriques alimentés par une pile à combustible à hydrogène.

C’est pour ce véhicule, par ailleurs, soutenu par un financement du Programme d'Investissements d'Avenir (PIA) opéré par l'ADEME que le spécialiste du froid, Carrier Transicold et son équipement Syberia 11 a été sélectionnée. Ce camion de nouvelle génération, neutre en carbone et silencieux, devrait entrer en service pour des tests opérationnels fin 2022. Le camion approvisionnera en produits frais les magasins Carrefour implantés dans les zones urbaines et périurbaines de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Notons que le Syberia 11 de Carrier Transicold est une unité mono-température qui est directement connectée à la batterie du véhicule et équipée d'un compresseur hermétique scroll, garantissant que le réfrigérant est sous compression continue et réduit le risque de fuite au minimum (environ 1% par an). Il offre une solution extrêmement économe en énergie et respectueuse de l'environnement. L'unité est silencieuse, certifiée Piek en émettant moins de 60 dB(A).

Enfin rappelons que la solution éco-énergétique contribue à l'objectif de l’équipementier de réduire l'empreinte carbone de ses clients d'une gigatonne dans le cadre de ses objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) pour 2030.