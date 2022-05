Carrosserie : 3,8 % de part de marché pour les pièces d’occasion sur le premier trimestre

SRA indique que le taux d’usage de pièces de réemploi a atteint 3,8 % sur le premier trimestre. Les trois pièces avec les fréquences de remplacement les plus importantes présentent un taux d’utilisation en occasion compris entre 6,3 et 9,3 %.

SRA multiplie les indicateurs en matière de réparation-collision. Derniers en date, ceux relatifs à la consommation en pièces de réemploi (PRE) sur le premier trimestre. Le taux de consommation atteint 3,8 %. Un taux qui ne cesse de progresser depuis 2017 (2,7 % à l'époque). SRA indique que 12,2 % des expertises ont été réalisées en préconisant au moins une pièce d’occasion ce premier trimestre contre 7,7 % en 2017.

Le top 5 des pièces remplacées en occasion sont les hayons (24,6 %), les portes avant (23,5 %), les portes arrière (20,4 %), les pare boue d’aile (15,4 %) et les ailes avant (14 %). Arrivent ensuite les capots (12,1 %), les feux arrière (10 %), les blocs optiques (9,3 %), les rétroviseurs (8,3 %) et les boucliers arrière (8,2 %).

Dans le top 10 des pièces avec les fréquences de remplacement les plus élevées, seules l’aile avant et la porte avant présentent un taux d’utilisation en pièce de réemploi supérieur à 10 %.

Pour les pièces mécaniques et de refroidissement, le taux d’utilisation de PRE est nul ou proche, excepté pour les moto-ventilateur (2,6 %). L’utilisation de PRE pour les éléments de vitrage reste limitée (taux de 1,6 % au maximum).

Les trois pièces avec les taux d’utilisation de PRE les plus élevés (hayon AR, porte AV et porte AR) ont une fréquence de remplacement dans les réparations inférieure à 2,8 %. Les trois pièces avec les fréquences de remplacement les plus importantes dans l’ensemble des pièces, bouclier avant (6,3 % de taux de remplacement), bloc optique (9,3 %) et bouclier arrière (8,2 %) présentent un taux d’utilisation en occasion inférieur à 10 %.