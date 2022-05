Carrosserie : + 4,1 % de hausse pour la réparation au premier trimestre

SRA vient de publier son dernier baromètre d’évolution du coût de la réparation-collision. Sur les 12 derniers mois, sur la base des expertises analysés, le coût a crû de 3,9 %, dont + 4,3 % pour les pièces, + 2,6 % pour la main d’œuvre et + 4,3 % pour la peinture.

Sur le premier trimestre 2022, la hausse s’accélère, à + 4,1 %, dont + 4,8 % pour les pièces, + 2 % pour la main d’œuvre et + 4,7 % pour la peinture.

L’observation des prix et tarifs affichés montre sur les 12 derniers mois une hausse de prix de + 6,8 % pour les pièces et de + 4,1 % pour la main d’œuvre et + 7,6 % pour les produits de peinture. Sur le premier trimestre, le prix des pièces a augmenté de plus de 6,5 % (+ 5,3 % à modèles constants).

L’augmentation de la main d’œuvre de +4,1% est constante sur ces trois dernières années. A contrario, les ingrédients de peinture connaissent une importante augmentation cette année de 7,6 % par rapport à 2021. Une hausse qui n’est visiblement pas répercutée dans les PV d’expertise.

« Nous notons que les groupes Renault et Stellantis ont procédé à plusieurs hausses du prix des pièces durant le 1 er trimestre 2022. Après une baisse significative au 2 ème trimestre 2021, les prix et les coûts des pièces de Renault présentent une évolution supérieure à la tendance générale. Le groupe VW a procédé à des augmentations uniformes sur l’ensemble des pièces provoquant d’importantes évolutions des prix et des coûts des pièces entre 8 % et 10 %. Dacia, Honda, Mercedes, Mini, Nissan présentent des augmentations de prix maitrisées à moins de 1,5 % » relève SRA.