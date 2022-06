Carrosserie : Mobilans souhaite démocratiser la cession de créance avec Creance Auto

Avec l’application Creance Auto, Mobilians s’attaque au sujet de la cession de créance qui permet aux assurés de ne pas avoir à avancer le montant d’une réparation et d’attendre d’être indemnisé par leur assureur. Un moyen de contrer l’obligation de se rendre dans un atelier conventionné par son assureur.

Mobilians lance le déploiement de Creance Auto auprès des professionnels de la carrosserie. Cette application, présentée lors du salon de la carrosserie à Bordeaux, est destinée aux ateliers non agréés par la compagnie d’assurance de leur client. Elle permet de proposer une réparation sans avancer le montant des réparations. Le professionnel est ensuite payé directement par l’assurance, ce qui sécurise son règlement.

Creance Auto, développé avec le concours de la société informatique BS Com, a été pensée pour être simple d’utilisation, rapide, pratique et sûre. Elle est utilisable sur ordinateur, tablette et mobile. Un seul formulaire à remplir simplifie le travail de l’accueil client. Le partenariat noué avec ClearBus, opérateur postal numérique, permet la notification de la cession de créance à la compagnie d’assurance en recommandé électronique.

Mobilians indique qu’à brève échéance l’application sera interfacée avec les principaux DMS du marché. Ces interfaces permettront une dématérialisation totale de la gestion de sinistre, depuis l’ordre de réparation jusqu’au règlement par l’assureur, « gage de productivité administrative et de qualité dans la gestion digitalisée du parcours client » assure l’organisation patronale.

Mobilians est le second syndicat à déployer une telle solution encore peu connue des carrosseries. La FFC Mobilité Réparation et Services s’est attaquée au sujet depuis de nombreuses années avec sa plateforme Tribu qui commence à faire écho au sein des concessionnaires.