Carter-Cash diversifie ses offres

À l'occasion de son vingtième anniversaire, Carter-Cash dresse un bilan de son activité : à ce jour, l'enseigne compte plus de 800 collaborateurs et dispose de 73 magasins en France, six en Espagne, quatre en Italie et un au Maroc. En 2022, Carter-Cash a prévu d'ouvrir six magasins, puis huit en 2023 et enfin dix en 2024.

Fidèle à ses valeurs

Référence du « bon plan sympa », l'enseigne reste fidèle à ses racines low-cost, « les relations privilégiées avec nos fournisseurs nous permettent de proposer des produits de qualité à des prix exclusifs », ajoute Thierry Deuzé, directeur général de Carter-Cash. En tant que distributeur de pièces automobiles, d'entretien et d'accessoires, l'enseigne a toujours eu pour but de rendre accessible à tous l'essentiel de l'automobile, notamment en ces périodes d'inflation et de crises. Qui dit low-cost, dit un minimum de marchandising : les articles sont posés sur de simples palettes de bois, avec une offre quasi-monomarque. Toujours dans l’esprit prix bas, Carter-Cash comprend en marge de ses magasins, une partie atelier qui propose des services rapides de prestation pour répondre aux besoins d’entretien et de réparation (vidange à 15 euros). Un atelier standard Carter-Cash est équipé de quatre ponts, permettant un flux rapide entre des clients qui viennent sans rendez-vous, pour un temps d’attente d’une heure environ – prestation comprise. Les collaborateurs de Carter-Cash ont ainsi la particularité d’être polyvalents en tant que monteurs/vendeurs.

Que cela soit sur internet ou en magasin, Carter-Cash entend être la solution simple et économique des personnes entretenant leurs véhicules à moindre frais. L’un des principaux objectifs de l’enseigne est ainsi de simplifier le parcours d’achat, par exemple en le digitalisant.

Développer l'omnicanalité

L'expérience client en ligne est devenue incontournable. L’offre de Carter-Cash a entamé sa transition digitale il y a quelques années, mais cette stratégie s’est accélérée de manière exponentielle depuis 2019. En magasin, grâce à des tablettes tactiles qui proposent l’intégralité du catalogue, le client entre son numéro de plaque d’immatriculation et accède aux pièces adaptées. En cas d’indisponibilité en magasin, un QR code permet à l’automobiliste de commander directement ses produits sur le site et d’être livré. Pour la livraison, le développement du Click & Collect, Click & Fit (pour la réservation de pneus) et de la livraison à domicile (hors pneu) en 24/48 heures, répondent aux nouveaux enjeux et offrent aux clients une expérience omnicanal globale. C’est pour Jean-Luc Congiu, directeur de commerce, un vrai relais de croissance pour l’avenir. Les automobilistes ont désormais le choix parmi 80 000 références en ligne, qui complètent les 6 000 références en magasin (en moyenne).

De plus, en juin 2021, Carter-Cash a racheté les actifs de Yakarouler qui était en liquidation judiciaire. « C’était une belle opportunité dans le cadre du développement de notre activité sur internet », explique Jean-Luc Congiu, directeur du commerce digital. L’enseigne a pu reprendre 30 collaborateurs, ainsi que le centre de logistique. Le site, de nouveau en croissance, bénéficie encore aujourd’hui de 650 000 visiteurs par mois et de 700 000 références, permettant à l’enseigne de proposer une offre démultipliée.

En faire plus pour l'environnement

Par ailleurs, en octobre dernier, Carter-Cash a créé la direction développement durable. Cette dernière a été confiée à William Ternynck. « Notre démarche s’engage pour une gestion attentive de son budget automobile et pour répondre aux préoccupations environnementales de nos clients », commente-t-il. L’enseigne propose dorénavant des alternatives de pièces automobiles recyclées et reconditionnées, qui sont moins chères et plus durables. Les produits issus de l’économie circulaire sont ainsi mis en avant dans le magasin, comme les batteries régénérées garanties 2 ans, des pneus rechapés et une sélection de pièces reconditionnées (alternateurs, turbos, transmission, etc.). Les pièces de réemploi compte pour 5 et 10 % de la volumétrie et l’objectif de Carter-Cash est de doubler cette part d’ici peu. De plus, en 2021, l’enseigne a mis en vente la première huile régénérée pour les véhicules particuliers. Le vrac, d’abord en test, sera disponible dans tous les magasins, si l’expérience est concluante. Enfin, en 2021, l’enseigne a recyclé près de 13 000 tonnes de produits (pneus, batteries, produits de vidange…) et côté atelier, trois bennes permettent la revalorisation des déchets.